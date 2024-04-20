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Formula 1 Çin GP

Alonso: "En fazla bir ya da iki puan kaybettik"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yarış dışı kalmasına rağmen yaptığı savunmadan pişmanlık duymuyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Fernando Alonso, uzun süre üçüncü götürdüğü Çin GP sprint yarışında, Carlos Sainz ile temas yaşadı ve lastik patlatarak yarış dışı kaldı.

Yarışın ardından konuşan Alonso şöyle dedi: "Elimizden gelen her şeyi yaptık fakat ne yazık ki yarışı bitiremedik."

"Bence eğlenceli bir yarış oldu. Şaşırtıcı derecede iyi olduğumuzu söylemem lazım çünkü starttan sonra kendimizi ikinci sırada bulduk, O noktada 'Beni çok ama çok hızlı bir şekilde geçecekler' diye düşündüm ve Verstappen'i birkaç tur, diğer grubu ise biraz daha uzun bir süre ardımda tuttum."

"Bu açıdan keyif aldım çünkü düşündüğümüzden daha uzun bir süre orada kaldık."

"Fakat bu tempoyu korumak için lastiklerden olması gerekenden daha fazlasını aldık. Bu bizim hızımız değildi; hal böyle olunca lastikleri çabucak bitirdik."

"Tüm grubu arkada tutmak zordu. Her halükarda beni geçeceklerdi ve ben de yedinci ya da oralarda bir yerde bitirecektim. Bu da bana bir ya da iki puan getirecekti. Yani çok fazla bir şey de kaybetmedik."

Carlos Sainz'la arasındaki mücadele sorulduğunda Alonso, "Max'i sadece iki tur arkamda tutabildim çünkü lastiklerim ancak dayanabildi."

"Carlos'u biraz daha uzun süre tuttum. 7. virajda sanırım yan yanaydık, sonra 8. virajda dışarıdan gitmeye çalıştım ama bana yer bırakmamak için dışarıya açıldı. Bu yüzden 9. virajda onun 8. virajda yaptığının aynısını yaptım. Çizgide ona yer bırakmamak için içeriye doğru gitmeye çalıştım."

"9. virajda dışarı açılmadı, bu yüzden temas ettik. Orada birinin pes etmesi gerekiyordu. Ben temastan kaçınmak için 8. virajda pes ettim fakat o 9. virajda pes etmedi ve temastan kaçınamadık."

"Lastiğim patladığı için yarışı bırakmak zorunda kaldık ama dediğim gibi, çok fazla acıtmıyor çünkü doğal pozisyonlarımız yedinci veya sekizincilik ve buna da sadece 1 veya 2 puan veriliyor."

"Sprint yarışı size çok fazla puan kazandırmıyor, bu yüzden yarınki yarışa konsantre olacağım."

Bu olay nedeniyle iki sürücü de yarış sonrasında hakemler tarafından çağrıldı.

Aston Martin F1 Takımı'ndan Fernando Alonso, Parc Ferme'den kalabalığa el sallıyor

Aston Martin F1 Takımı'ndan Fernando Alonso, Parc Ferme'den kalabalığa el sallıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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