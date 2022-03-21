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Alonso: "Şampiyona ilk yarışta kazanılmaz ya da kaybedilmez"

Alpine pilotu Fernando Alonso, yarışta yaşadıkları en büyük problemin lastik aşınması olduğunu söylüyor. Buna karşılık sezonun uzun olacağının da farkında.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alonso: "Şampiyona ilk yarışta kazanılmaz ya da kaybedilmez"
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Fernando Alonso, yarış boyunca aşınma sorunlarıyla mücadele etti ve bundan ötürü erken pit stop yapıp, üç pit stop stratejisi tercih etti.

Damalı bayrağı dokuzuncu sırada gören Alonso, Red Bull pilotları yolda kalmasaydı, muhtemelen hafta sonunu puansız kapatacaktı.

Esteban Ocon ise yarışı yedinci bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Alonso, Motorsport.com'a özel yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Geçen hafta burada yaptığımız testten sonra tahmin ettiğimiz üzere, bugün en büyük problem lastiklerdi."

"Evet, üç pit stop stratejisi seçtik. Diğer takımlar iki pit stop stratejisi tercih ettiler ve güvenlik aracı sayesinde bunu üçe çevirmiş oldular. İki ya da üç fark etmez, genel anlamda çok fazla lastik aşınması vardı ve durum herkes için aynıydı."

"Belki de bugün diğerlerinden biraz daha fazla sorun yaşadık. Bu elbette üzücü. Muhtemelen yarıştaki en büyük endişemiz buydu. Yine de dokuzuncu sıradan memnunum. Sezona iki puanla başlıyoruz, her iki araçla da puan aldık. Sanırım hedef buydu ve bunu başardık."

Aracı sürmenin çok mu zor olduğu sorusuna Alonso, "Aslında hayır. Bu, temelde lastik kullanımıyla ilgiliydi. Bu hafta sonu üçüncü bölüm için savaşıp, ilk ona girerek aşağı yukarı rekabetçi bir hafta sonu geçirdik."

Fernando Alonso, Alpine A522, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fernando Alonso, Alpine A522, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bugün her iki araç da ilk ona girdi. Red Bull araçları yarış dışı kalmasaydı, durum zor olurdu. Fakat şu anda belki de her şey zor. Araç hakkında bilgi edinmeye devam ediyoruz, lastikler hakkında bilgi edinmeye devam ediyoruz, stratejiler hakkında bilgiler ediniyoruz. Bu yeni lastiklerle ilk kez pist stop yaptık."

"Yani takımın çok sınırlı sayıda çalışmaya rağmen yarışı yürütmede çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. İki araçla birde puan aldık ve bunu yapabilen çok takım yok. Ferrari, Mercedes ve biz yaptık. (Editör notu: Alfa Romeo da var). Bence gurur duyabiliriz. Bugünkü performanstan memnun olmalıyız."

"Fakat ayaklarımız yerde kalmalı ve önümüzdeki hafta sonu için geliştirmemiz gereken çok fazla şey olduğunu bilmeliyiz." dedi.

Alonso, Alpine'in yeni kuralları iyi şekilde anlayıp anlamadığını yıl sonunda göreceklerini belirtiyor.

"Bunu yıl sonu geldiğinde göreceğiz. Şu anda sezona diğerlerinden daha iyi başlayan bazı takımlar var. Ferrari çok güçlü başladı. Red Bull da öyle. Fakat Mercedes geçen yılki kadar güçlü değil."

"Muhtemelen McLaren biraz geriledi. Alpine ise hemen hemen oldukça stabil kaldı, bu yıl bir bakıma geçen sene olduğumuz yerdeyiz. Fakat bu, sadece ilk yarıştı. Bunu doğrulamak için daha fazla piste veya farklı pist düzenlerine gitmemiz gerekiyor."

"Formula 1 kariyerimin ilk 17 ila 18 yılında, o yılki ilk yarışlarımın iyi veya kötü geçtiği zamanlar oldu fakat bu, iyi ya da kötü bir şampiyona geçireceğiniz anlamına gelmez. Dün, 2012'deki ilk yarışta pole pozisyonundan 1.2 saniye geride 12. olduğumu okudum. Oysa 2012'nin son yarışında şampiyonaya liderlik ediyorduk. Kısacası şampiyona çok uzun ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde gelişimin nasıl olduğunu beklemek ve görmek gerekiyor."

Alonso, aşınmanın çok mu sürpriz olduğu sorusuna, "Hayır, aslında sürpriz olmadı. Testlerde ve ikinci antrenman seansında bu konuda veriler elde etmiştik. Düşündüğümüzden birkaç tur erken pit stop yapmak zorunda kaldık. Yine de bu, çok büyük bir fark yaratmadı. Yani böyle bir aşınma bekliyorduk." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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