Alonso: “En büyük rakibim Schumacher’di”

İspanyol sürücü, 2006’da sezon boyunca mücadele ettiği Schumacher’i yenerek kariyerinin ikinci şampiyonluğunu almıştı.

Alonso, Schumacher’in kendisini sürekli zorladığını ve hep en iyi performansını göstermek zorunda bıraktığını belirtti ve onu bir akıl hocası gibi gördüğünü söyledi.

Formula 1’in Beyond the Grid podcast’ine konuşan Alonso, “Şüphesiz ki, içimdeki en iyi performansı çıkarttı. Michael, tüm kariyerim boyunca karşılaştığım en büyük rakip.”

“O, benim için bir öğretmen gibiydi ve gençtim, kariyerimin erken zamanlarındaydım. Şampiyonluk için savaşma fırsatım vardı ve belki de bu kadar büyük bir şey kazanmak için hazır değildim.”

“Rakibim de Michael’dı. Tüm bilgeliği ve asla pes etmemesiyle oradaydı. Her zaman özel işler yapan bir sürücüydü. Bazı yarışlarda Renault daha iyiydi veya bir avantajımız olduğunu düşünürdük. Her şey sıralama turlarında iyi giderdi. Pole pozisyonunda olduğumu söylerlerdi, ancak kapalı parka döndüğümde Michael’ın ikinci sırada olduğunu görürdüm.”

“Bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyorsunuz. Sıralama turlarında ve hafta sonunda iyi bir avantajınız oluyor, ancak kötü bir hafta sonu geçirmesine rağmen Michael yine de ikinci oluyordu.”

“Kendisinin gösterebildiği performans inanılmazdı. Araçlarının rekabetçi olmadığı yarışlarda bazen sihir yapabiliyordu.”

“2006’daki ikinci şampiyonluğum, en özel şeydi, çünkü Michael’a karşı savaşıyordum. O seneki şampiyonluğun değeri inanılmaz derecedeydi. Efsaneye karşı, Michael’a karşı, Ferrari’ye karşı savaşıyorduk. Monza’da, sene sonunda emekli olacağını açıklamıştı.”

“O andan itibaren, çok yoğun bir mücadeleydi. Brezilya’da şampiyonluk için pistteydik ve yarıştan önce el sıkıştık. Ona, hayatının sonraki bölümleri için en iyisini diledim.”

“Sonrasında tekrar savaştık. Ancak pistte şampiyonluğu kazanmak, çok karmaşık duygular, çok özel şeyler hissettiriyordu.” ifadelerini kullandı.