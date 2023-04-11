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Alonso: "En büyük rakibim Schumacher'di"

Fernando Alonso, yarıştığı pek çok pilot arasından en büyük rakibi olduğuna inandığı kişinin Michael Schumacher olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
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Alonso: "En büyük rakibim Schumacher'di"
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Alonso şu anda Formula 1'deki 20. sezonunda yarışıyor ve bu süre zarfında bu sporda yer almış en iyi pilotlardan bazılarına karşı yarıştı.

Ancak yarıştığı pek çok isim arasında Alonso, en büyük rakibi olarak Michael Schumacher'i gösterdi.

Alonso şampiyonluklarını Schumacher'e karşı kazandı ve 1999'dan bu yana Schumacher'i yenen ilk pilot oldu.

Aston Martin'in sponsoru Bang & Olufsen ile yaptığı bir röportajda Alonso, "Birini seçmek zor çünkü hepsi büyük rakipler ve aynı zamanda çok yetenekli pilotlardı."

"Bu spora geldiğimde Michael Schumacher yarışları ve her şeyi domine ediyordu, muhtemelen onunla olan rekabetim benim için en büyüktü. Michael ile mücadele etmek çok özeldi, bu yüzden bunu söyleyebilirim." dedi.

Bir başka Dünya Şampiyonu Damon Hill, Alonso'nun Schumacher'in de sahip olduğu 'boşluğu tespit etme' yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

F1 Nation podcast'ine verdiği demeçte Hill, "Bu işe yatırım yaptı, anlıyor ve Michael Schumacher gibi Fernando da da fırsatların nerede olduğunu anladı ve bunlardan yararlandı." dedi.

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Video: F1 tarihinin en yakın biten yarışı: 1971 İtalya GP
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