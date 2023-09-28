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Alonso: "En büyük korkum takımın benden beklediklerini yapamamak"

Fernando Alonso, en büyük korkusunun performans olarak düşerek, takımın beklentilerini karşılayamaması olduğunu düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Samuray kültürüne ilgi gösteren isimlerden birisi ve kariyeri boyunca bu yaklaşımı benimsemeye çalıştı.

Samuray Kültürü'nde ilgisini çeken şeyin ne olduğu sorusuna Alonso, "Bence yarışçılar ve samuraylar pek çok ortak özelliğe sahipler: disiplin, özgüven, korkusuzluk. Tek amacımız kazanmak için savaşmak."

"Samuray ölümden bile korkmazdı, bu bir ayrıcalık olarak kabul edilirdi. Bir yarışçı da sürekli her turda risk alır, tehlike her köşede pusuda bekler. Buna hazırlıklı olmalı ve bunun için antrenman yapmalısınız."

"Bence samuray ruhu da aynı yaklaşımı gerektiriyor - kendinizi geliştirmek için sıkı bir disipline sahip olmalısınız. İster bir savaş ister bir yarış olsun, dün olduğunuzdan daha iyi olmanın anahtarı disiplindir." cevabını verdi.

Neyden korktuğu sorusuna Alonso, "En büyük korkum iyi olmamak, istediğim sonuçları alamamak, kazanamamak."

"Bir sonraki yarışa, başka bir ülkeye gidiyoruz ve bizden çok şey bekleniyor. Aston Martin takımında 750 kişi var ve mümkün olduğunca hızlı bir araç üretmeye çalışıyorlar."

"Sadece pit stoplarda çalışan 20 kişi var, tekerlekleri üç saniyeden daha kısa sürede değiştiriyorlar."

"Bir de mühendisler, stratejistler var - ve tüm bu insanlar beni mümkün olan en yüksek konuma getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yüzden asıl korkum takımın benden beklediklerini yapamamak."

"Böyle bir durumdaysanız, aracı sürdüğünüz vakit genellikle rakibinizin durumla daha iyi baş ettiğini fakat sizin ona karşı koyamadığınızı fark edersiniz."

"Bir yarışçıysanız, başarıya olan bu açlığınızı, bu rekabetçi ruhu daha da agresif şekilde saldırmak için kullanmanız gerekir." cevabını verdi.

Alonso, kendisinden hiç şüphe etmediğini söyledi.

"Başarısızlık korkusu performansınızın seviyesini etkiler, bu nedenle hızınızı kaybedebilirsiniz. Lider götürdüğünüz bir yarışın bitimine 10 tur kala, birisi sizi hızla yakaladığında, doğal olarak 'Ya kaybedersem? Ya son turda beni geçerse?' diye düşünüyorsunuz."

"Fakat bu tür düşüncelerde iyi bir şey yok, sadece hızınızı etkiliyor ve yükselmenizi engelliyor. Bu yüzden onları uzaklaştırmaya çalışıyorum."

"Kendinizi başarısızlık düşüncelerinden uzak tutmak için psikolojik olarak dikkatli olmalısınız.  Bu da bir cesaret işidir."

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