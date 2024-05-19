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Formula 1 Emilia Romagna GP

Alonso, Emilia-Romagna GP'ye pit yolundan başlayacak

Fernando Alonso, Aston Martin'in araçta yaptığı değişikliklerin ardından Formula 1'in Emilia Romagna Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, leaves the garage

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, sıralama turları sonunda aracındaki bir sorun nedeniyle pite çağrıldıktan sonra ancak 19. sırayı elde edebildi.

Sıralamalarda yaşadığı sıkıntılar, Rivazza'da üçüncü antrenman seansında geçirdiği kazanın ardından geldi ve Aston Martin teknisyenleri İspanyol pilotun aracını zamanında onarmak için ellerinden geleni yapmak zorunda kaldı.

Ancak Alonso'nun her halükarda geriden başlaması gerektiği için, takım süspansiyon ayarlarında değişiklik yapmayı tercih ederek kapalı park kurallarını ihlal etti. Bunun sonucunda Alonso, yarışa pit yolundan başlayacak.

Alonso, başarısız geçen sıralama seansından sonra pit yolu başlangıcının o kadar da kötü bir fikir olmayabileceğini ima etti.

Alonso, "Aslında bunun bazı avantajları da var." 

"İkinci antrenman seansında başlangıçta kaza olduğunu gördük. Formula 1 takımlarında sahip olduğumuz parça sayısı için bu tür şeylerden kaçınmamız gerekiyor."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, Imola'da geçiş yapmanın ne kadar zor olduğu ve tek pit stop beklentisi olan yarışta stratejik seçeneklerin sınırlı olduğu düşünüldüğünde puan almanın pek mümkün olmadığını düşünüyor.

Alonso, "Puan beklentisi gerçekçi olmaz."

"Ama bakalım. Imola'nın arkadan başlamak için en kötü yerlerden biri olduğunu düşünüyorum."

"Bence Monako'nun hemen ardından geçiş yapmanın en zor olduğu ikinci pist. Singapur'da geçiş yapmak Imola'dan daha kolay, yani bu her şeyi anlatıyor."

"Zor bir yarış olacak ama paket hakkında bir şeyler öğrenebiliriz." dedi.

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