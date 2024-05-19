Alonso: "Emilia-Romagna GP gelmiş geçmiş en sıkıcı yarıştı"

Alonso, Imola'daki yarışı 19. sırada tamamladı. Daha önce sadece iki yıl önce Meksika'da bir yarışta bu kadar alt sıralarda yer almıştı, ancak bu aracının son turlarda durması sebebiyle yaşanmışı.

Alonso'nun sıralama turlarında 19. sırayı elde etmesinin ardından Aston Martin aracının ayarlarında değişiklik yapmaya karar verdi ve İspanyol pilot yarışa pitten başladı.

Resmi F1 kanalına verdiği demeçte Alonso, "Yarışta ne olacağını az çok bildiğiniz için biraz sinir bozucu bir hafta sonu oldu."

"Açıkçası güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak gibi yarışı biraz karıştırabilecek bir şeyler olmasını umduk. Ancak, bu şimdiye kadarki en sıkıcı yarış oldu." dedi.

Aston Martin bu hafta sonu AMR24 aracına önemli bir güncelleme getirdi. Alonso'nun Q1'de elenmesinin ardından takım, kendi aracı ile takım arkadaşı Lance Stroll'un aracı arasındaki ayarları değiştirdi.

Alonso bunun kendilerine önümüzdeki yarışlar için faydalı bilgiler vermesini bekliyor.

"Bugün topladığımız tüm verileri bekleyip incelememiz ve takıma iki araç arasında ne fark gördüklerini sormamız gerekiyor."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, settles into his seat Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Benim aracımda farklı olan iki ayar seçtik ve önümüzdeki birkaç yarış için yönümüzü bulup bulamayacağımızı göreceğiz."

"Zor bir hafta sonuydu. Açıkçası burada her şeyi sıralama belirliyor. Monako'da da aynısı olacak. Bu yüzden cumartesi gününü mükemmel geçirmeliyiz ki pazar günü için işler kolaylaşsın."

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Alonso'nun takım oyununu mükemmel oynadığını ve Stroll'ün dokuzuncu sırayı elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Krack, "Lance tek pit stoplu yarışını uzun bir ilk stint ile gerçekleştirirken, Fernando'nun sekizinci turdaki erken pit stopu birçok aracın erken pit stop yapmasına yardımcı oldu."

"Lance daha sonra [Nico] Hulkenberg ve [Yuki] Tsunoda'yı birinci virajda güçlü bir şekilde geçerek dokuzuncu sırayı elde etti."

"Geçiş yapmak kolay değildi, bu yüzden Lance'in bu hamleleri yapmasını izlemek harikaydı. Fernando için sıralama turlarından sonra puanlara ilerlemek zor olacaktı ama takım oyununu mükemmel oynadı." dedi.