Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Alonso: "Emilia-Romagna GP gelmiş geçmiş en sıkıcı yarıştı"

Fernando Alonso, Emilia-Romagna Grand Prix'sini 'gelmiş geçmiş en sıkıcı yarış' olarak tanımladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso, Imola'daki yarışı 19. sırada tamamladı. Daha önce sadece iki yıl önce Meksika'da bir yarışta bu kadar alt sıralarda yer almıştı, ancak bu aracının son turlarda durması sebebiyle yaşanmışı.

Alonso'nun sıralama turlarında 19. sırayı elde etmesinin ardından Aston Martin aracının ayarlarında değişiklik yapmaya karar verdi ve İspanyol pilot yarışa pitten başladı. 

Resmi F1 kanalına verdiği demeçte Alonso, "Yarışta ne olacağını az çok bildiğiniz için biraz sinir bozucu bir hafta sonu oldu."

"Açıkçası güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak gibi yarışı biraz karıştırabilecek bir şeyler olmasını umduk. Ancak, bu şimdiye kadarki en sıkıcı yarış oldu." dedi.

Aston Martin bu hafta sonu AMR24 aracına önemli bir güncelleme getirdi. Alonso'nun Q1'de elenmesinin ardından takım, kendi aracı ile takım arkadaşı Lance Stroll'un aracı arasındaki ayarları değiştirdi.

Alonso bunun kendilerine önümüzdeki yarışlar için faydalı bilgiler vermesini bekliyor.

"Bugün topladığımız tüm verileri bekleyip incelememiz ve takıma iki araç arasında ne fark gördüklerini sormamız gerekiyor." 

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, settles into his seat

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, settles into his seat

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Benim aracımda farklı olan iki ayar seçtik ve önümüzdeki birkaç yarış için yönümüzü bulup bulamayacağımızı göreceğiz."

"Zor bir hafta sonuydu. Açıkçası burada her şeyi sıralama belirliyor. Monako'da da aynısı olacak. Bu yüzden cumartesi gününü mükemmel geçirmeliyiz ki pazar günü için işler kolaylaşsın."

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Alonso'nun takım oyununu mükemmel oynadığını ve Stroll'ün dokuzuncu sırayı elde etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Krack, "Lance tek pit stoplu yarışını uzun bir ilk stint ile gerçekleştirirken, Fernando'nun sekizinci turdaki erken pit stopu birçok aracın erken pit stop yapmasına yardımcı oldu." 

"Lance daha sonra [Nico] Hulkenberg ve [Yuki] Tsunoda'yı birinci virajda güçlü bir şekilde geçerek dokuzuncu sırayı elde etti."

"Geçiş yapmak kolay değildi, bu yüzden Lance'in bu hamleleri yapmasını izlemek harikaydı. Fernando için sıralama turlarından sonra puanlara ilerlemek zor olacaktı ama takım oyununu mükemmel oynadı." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Stella: "Norris, lastikleri 'usta bir şekilde' yönetti"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"
Sainz: "Hızım iyi değildi ve bundan memnun değilim"

Sainz: "Hızım iyi değildi ve bundan memnun değilim"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Hızım iyi değildi ve bundan memnun değilim"

Son Haberler

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Vettel: "F1'i bazen özlüyorum ama kararımdan memnunum"
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sainz: "Leclerc'in temposu ön taraf mücadelesinde olduğumuzun bir kanıtı"
Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?

Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Williams, Bottas'la mı ilgileniyor?
Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Sauber, yeni donanım sayesinde "kritik bir soruna" çözüm getirmeye hazırlanıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye