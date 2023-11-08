Alonso: "Emeklilik vakti henüz gelmedi, 33. zaferimi istiyorum"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yakın zamanda emeklilik gibi bir planı olmadığını, aksine 33. zaferini elde etmek istediğini söyledi.
Fernando Alonso, iki yıllık Alpine macerasının ardından bu yılın başında Aston Martin'e katıldı ve şimdiye kadar beklentilerin üzerine çıktı.
Aslında Alonso'nun temposunun her zaman çok iyi olduğu bilinse de, Aston Martin'in 2023'te bu kadar iyi olması beklenmiyordu.
Sonuç olarak Alonso, yıl boyunca aldığı pek çok podyumla şampiyonayı ilk beşte götürüyor.
GQ'ya konuşan Alonso, yaşına rağmen emeklilik gibi bir plan yapmadığını, aksine pistte olmaktan keyif aldığını belirtti.
Sözlerine, emeklilik sonrası Formula 1'e neden döndüğünü anlatarak başlayan Alonso, "Aslında o dönem Formula 1'e dönmeyi düşünmüyordum fakat yeni kurallar geleceği için bunu tamamen reddetmedim."
"Yeni kuralların gerçekten ilgi çekici olabileceğini düşündüm. Farklı projeler üzerinde çalışırken bir yandan hep Formula 1'de neler olup bittiğini izliyordum."
Fotoğraf: Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, in the Press Conference
"Pandemi sırasında evde oturduğumu ve WEC sezonunun ardından gelecek yıl için hangi seçeneklerin mümkün olduğuna baktığımı hatırlıyorum... O noktada sadece Formula 1'in iyi durumda olduğunu fark ettim. Diğer tüm seriler zorlanıyordu. Sponsorlar ayrılıyordu, çoğu yarış iptal edilmişti fakat Formula 1 pandemi sırasında bile güçlü kalmıştı."
"Bu yüzden bir sonraki mücadelem en zoru olmalıydı; Formula 1'e geri dönmek ve tekrar yüksek seviyede yarışmak."
"Alpine'e çok saygı duyuyordum, adı Renault olduğu dönemde onlarla iki şampiyonluk kazanmıştım. Onlar her zaman kalbimde olacak, onlarla ilgili asla kötü bir şey söylemeyeceğim."
"Bir yandan da ne zaman takım değiştirseniz, tur zamanlarınıza ve pozisyonlarınıza bakıp, bunları eski takımınızın sonuçlarıyla karşılaştırırsınız. Eğer onlar sizden gerideyse biraz rahatlarsınız ve kendinize 'doğru kararı verdim' dersiniz. Bu açıdan Aston Martin'in kazanmasını ve Alpine'in ikinci olmasını tercih ederdim. Podyum için mücadele etmemiz en güzel olurdu."
Sonrasında şöyle devam etti: "Sebastian Vettel ayrıldıktan sonra Lawrence Stroll ile takıma katılma olasılığı hakkında konuştum."
"Projesinden ve ona katılan insanlardan bahsederken çok ikna ediciydi. Farklı takımlardan bazı büyük isimlerle anlaşmıştı, tasarım ofisinde çok yetenekli bir ekip vardı, yeni bir fabrika inşa ediyorlardı, bu yüzden vaatler sadece laftan ibaret değildi. Gerçekler Lawrence'ın sözlerini destekliyordu."
"Önceki takımımdan daha yüksek sonuçlar hedeflemek istiyorsam bunun benim için mantıklı bir hamle olduğunu düşündüm. Zaten güçlerimizi birleştirmemiz uzun sürmedi.”
"Bu benim için uzun vadeli bir proje. Sosyal medyada insanlar 33. galibiyetimi ne zaman alacağımı tartışıyor ve bunu gerçekten yapmak istiyorum. Bu güzel bir sayı!"
"Kendimi zinde, hızlı ve motive hissediyorum. Aston Martin için yarışmaktan çok memnunum. Henüz emekli olma zamanı değil."
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