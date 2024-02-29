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Formula 1

Alonso: "Emekliliğe karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim"

Fernando Alonso, önümüzdeki sezondan sonra F1'de yarışmaya devam edip etmeyeceğine henüz karar vermediğini ima etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

İspanyol pilot bu yıl spordaki 21. sezonuna başlıyor.

Geçen yıl Alpine'den Aston Martin'e geçişi, ilk sekiz yarışta altı podyum elde ederek umut verici bir şekilde başladı ancak 2023 sezonunda herhangi bir galibiyet elde edemedi.

Aston Martin'in lansmanı ve sezon öncesi testleri sırasında Alonso, 2024 sonunda Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesi sonucu boşalan Mercedes koltuğuyla ilgili soruları yanıtlarken herhangi bir taahhütte bulunmadı.

İki kez Dünya Şampiyonu olan pilot, "Öncelikle yarışmaya devam etmek isteyip istemediğime karar vermem gerekiyor - birkaç hafta ya da birkaç yarış sonra karar vermem gereken ilk şey bu olacak."

"Şu anda harika hissediyorum ama zorlu bir takvim olduğunu biliyorum. 2026'da bir dizi farklı düzenlemeler olacak, bunun cazip gelip gelmeyeceğini bilmiyorum."

"Ama evet, göreceğiz. Araç lansmanında da söylediğim gibi, karar vermek için birkaç yarış bekleyeceğim." dedi.

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