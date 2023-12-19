Alonso: "Emeklilik planım yok"
Fernando Alonso, yaşına rağmen Formula 1'den emekli olmak gibi bir plan yapmıyor.
Fernando Alonso, 42 yaşında olmasına rağmen hâlâ genç rakiplerine kafa tutabilecek kadar motive ve hızlı; İspanyol pilot bunu bu yıl olağanüstü şekilde kanıtladı.
Kariyeri boyunca 32 yarış kazanan İspanyol pilot, bu sezon sekiz kez podyuma çıktı ve sezonu dördüncü sırada tamamladı. Bu başarının ışığında, henüz emekli olmayı düşünmüyor.
Diğer yarış mücadelelerine katılmak için 2018 sezonundan sonra F1'e iki yıl ara veren Alonso, yakın zamanda emeklilik planı yapmadığını söyledi.
Alonso şöyle konuştu: "2018'den önce de söylemiştim; bırakmayı düşünmüyorum çünkü motivasyon sorunum yok ya da yavaş değilim."
"Artık hızlı olmadığımı hissedersem bunu apaçık görürüz ve ben de zaten performansımdan memnun kalmam."
"Emekli olma zamanım geldiğinde bunu söyleyen ilk kişi ben olacağım. Ancak o zamanın geleceğini sanmıyorum çünkü performansıma çok güveniyorum."
Fakat Alonso, 24 yarışı bulan takvimin kendisi için bir emeklilik sebebi olabileceğini de açıkladı.
"Uzun takvim göz önüne alındığında, bir gün emekli olma zamanının geldiğini hissedebilirim."
"Çünkü hayatta başka şeyler de var. Bu yıl 22 GP ile zaten çok zorlu bir sezon geçirdik."
"Gelecek yıl Dünya Şampiyonasında 24 yarış olacak ve bunun nasıl bir his olduğunu görmemiz gerekecek."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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