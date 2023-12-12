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Alonso, emeklilik kararına 'sebep olacak' faktörleri açıkladı

Fernando Alonso, önümüzdeki yıl Formula 1'in genişletilmiş takviminin spora ne kadar devam etmek istediği konusunda belirleyici olabileceğini açıkladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

2024 sezonunda 24 yarış yapılarak tüm zamanların takvim rekoru kırılacak. 

Aston Martin ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan iki kez Dünya Şampiyonu Alonso ise yeni takvimin pilotlara ve takımlara 'nasıl hissettireceğini' görmek istiyor.

Alonso, 2018 sonunda Formula 1'e iki yıllık bir ara vererek diğer serileri keşfetmiş, Le Mans 24 Saat yarışını iki kez kazanmış, Dakar Rallisi'ne katılmış ve Daytona 24 Saat yarışında zafere ulaşmıştı.

İspanyol pilot Formula 1'e her zamanki gibi hızlı döndü ve bu sezon takım arkadaşı Lance Stroll'e üstünlük sağlayarak toplam sekiz kez podyuma çıktı.

2024 sezonu Las Vegas, Katar ve Abu Dabi'den oluşan üçlü bir yarışla sona erecek ve Vegas ile Katar arasında 18 saatlik dev bir uçuş gerekecek. Bu sebeple sezonun bu aşamasında F1 personelinin seyahat talepleri çok büyük olacak.

Kendisini hiç olmadığı kadar hızlı hissettiğini söyleyen Alonso, takvimin kendisine yüklediği taleplerin kariyerine son verip vermeyeceğine karar verebileceğini düşünüyor.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Alonso, "2018'den önce de birçok kez söyledim, emekli olma kararımı sürüş için artık motive olmadığım ya da kendimi yavaş hissettiğim için vermeyeceğim." 

"Eğer bir gün yavaş hissedersem, bunun fark edileceğini ve performansımdan memnun olmayacağımı düşünüyorum. O gün elimi kaldırıp 'Tamam, bunun zamanı geldi' diyen ilk kişi ben olacağım."

"Ama açıkçası o zamanın geleceğini sanmıyorum çünkü performansım konusunda kendime fazlasıyla güveniyorum."

"Ancak takvim ve program nedeniyle bir gün bu zamanın geldiğini hissedebilirim çünkü bilirsiniz, hayatta başka şeyler de var."

"2023, 22 yarışla halihazırda çok zorlu bir sezon oldu, gelecek yıl ise 24 yarış yapılacak."

"Bunun nasıl hissettireceğini görmek zorundayız. Benim pilimi bitirecek şeyler bu tür şeyler olacak, yarışmak ya da sürüş değil." dedi.

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