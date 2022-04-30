Alonso, eleştiriler karşısında Hamilton'a destek çıktı

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Mercedes, 2022 sezonuna pek de istediği gibi başlayamazken, 2014'ten bu yana altı şampiyonluk elde eden Lewis Hamilton, aynı süreçte sadece 28 puan alabildi ve şampiyonayı yedinci sırada götürüyor.

Hamilton, 2009 Almanya GP'den bu yana ilk kez ilk onun dışında finiş görmesinin ardından eleştiri oklarının hedefi oldu. Fakat Mercedes bunu Hamilton'dan ziyade W13'ün performansına bağlıyor.

Ancak takım arkadaşı George Russell, aynı araçla ilk dört yarışın tamamında ilk beşe girip, istikrarlı şekilde iyi sonuçlar aldı.

Bir zamanlar Hamilton'la kıyasıya bir rekabete giren Fernando Alonso'ya Hamilton'ın mevcut durumu sorulurken, İspanyol pilot aracı işaret etti ve Hamilton'ı övdü.

Hamilton hakkındaki düşüncelerini aktaran Alonso, "Bu, Formula 1. Burada işler her zaman böyle gitti."

"Senna şampiyonluklar ve yarışlar kazandığında en hızlı araca sahipti. Şampiyon olduğum dönemde en hızlı araca sahiptim. Michael Schumacher de en hızlı araca sahipti."

"Lewis tüm rekorları kırdı ve sayısız pole pozisyonu aldı çünkü o da en hızlı araca sahipti."

"Bugün baktığınızda Lewis inanılmaz sürüyor ve sadece 13. olabiliyor çünkü bu, Formula 1. Burada iler bu şekilde yürüyor." dedi.

Bu sezon ön taraftaki sürücülerle ve takımlarla savaşmaktan keyif alıp almadığı sorusuna Alonso, "Ortada mücadele yok ki. Geçen yıl Lewis veya Verstappen ile olanla aynı. Sonuncu başlıyorlar ve yine de podyuma çıkıyorlar. Bu yüzden mücadele edecek pek fazla şey yok." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius