Alonso: "'El Plan'ın tam olarak ne olduğunu bilmemek, El Plan'ın bir parçası"

'El Plan', bu yıl İspanyol ile ilişkilendirilen bir söz oldu ve en iyi açıklaması, Alpine'in, Formula 1'in 2022'den itibaren yeni düzenlemeleri tanıtıldığında, düzenli olarak yarış galibiyetler ve şampiyonluklar için mücadele etme amacına hitap eden bir söz olmasıydı.

Bu söz, Alonso tarafından giyilen tişörtlerde ve hatta 2021 sezon sonu Abu Dhabi Grand Prix'sinde Alpine araçlarının arka kanatlarında yer aldı.

Ancak iki kez dünya şampiyonu, bu söz ile bir kitle kazanmış olsa da, "El Plan'ın" neyi temsil ettiğinden emin olmadığını, bu sözün kendi kendine hayat bulduğunu söyledi.

Alonso, "Bu güzel bir soru, bu sözü ben de görmeye başladım."

“Şu anda sosyal medyada gördüğümüz şeylerden biri bu. 'El Plan' demeye başladılar ve ben de 'El Plan'ın' ne olduğunu bilmiyorum. Bunu söylemem kötü ama 'El Plan'ın' ne olduğundan ben de emin değilim."

"Sanırım 'El Plan'ın' tam olarak ne olduğunu bilmemem, 'El Plan'ın' bir parçası. Tahmin etmek gerekecek. 'El Plan' bu... Bilmeden korkutmak." dedi.

Alonso, F1 düzenlemelerindeki değişiklikleri açıklarken şunları söyledi: "Normalde, aracın teknolojisi yıldan yıla çok fazla değişmez."

"Ancak birkaç yılda bir, her altı veya yedi yılda bir, bir devrim oluyor. Gelecek yıl için de bu büyük değişikliklerden biri var.”

Alonso "El Plan'ın" ne anlama geldiğini bilmese de, bir F1 takımının izleyecek bir yolu olmaması yanlış olurdu. Renault CEO'su Luca de Meo, yakın zamanda, Alpine'in olmasını istediği yolu çizdi.

De Meo, "Plan hakkında konuşmak istiyorsanız size, rekabetçi olmak, düzenli olarak yarışlar kazanmak ve sonunda bir dünya şampiyonluğu kazanmak için üç ila beş yılımız olduğunu söyleyebilirim."

"Renault'nun konumu ortada olmak değil, daha yukarıda olmak istiyoruz. Önemli olan bu sporun içinde olmayı ve bu spora yatırım yapmayı istemektir." dedi.