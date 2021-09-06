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Alonso: “Ekranlara gelmeyen olayda kaza yapmamam tamamen şanstı”

Ekleyen:
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Fernando Alonso, Hollanda Grand Prix’sinin son bölümlerinde Carlos Sainz’ı takip ederken 3. virajda yaşadığı blokajın ardından kaza yapmamasının tamamen şans olduğunu söyledi.

Alonso: “Ekranlara gelmeyen olayda kaza yapmamam tamamen şanstı”

Alpine sürücüsü, Zandvoort’taki yarışın son bölümlerinde iyi bir tempo yakaladı ve yarış boyunca zorlanan Sainz’ı kovaladı.

Ancak televizyon yayınında görülmeyen bir anda Alonso, vatandaşını kovalarken 3. virajda blokaj yaşadı ve dış taraftaki bariyerlere çarpmaya çok yaklaştı.

Bu konu hakkında konuşan Alonso, o anda kendisi için oyunun bittiğini düşündüğünü söyledi.

Alonso, “Elbette çok stresli bir andı. Bitime yaklaşık altı tur kala ilk virajda Carlos’a içeriden atak yaptım ve geçeceğimi düşündüm. Sonrasında frenlemeyi bırakıp daha geç fren yaptı, bu yüzden neredeyse ilk virajda temas yaşıyorduk.”

“Ardından 3. virajda çok yakındım. Ön lastikleri biraz kilitledim ve normalden biraz daha dışarı açıldım. Pistin dışındaydım, ancak pist ile duvar arasında yaklaşık 2 metre var ve her iki lastik kilitlenmiş şekilde duvarla aramda 10 santimetre kalmıştı.”

“Çarpmamak için sihir falan yapmadım. Tamamen şanstı, çünkü aracın kontrolü bende değildi. Orada şanslıydım.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine

Fernando Alonso, Alpine

Photo by: Erik Junius

Alonso, kendisine şansın yardımcı olduğunu söylese de kalitesini gösterdiği bir yarışı daha geride bıraktı.

Agresif bir ilk tur ortaya koyan İspanyol sürücü, cesur ataklarla sıralar kazanmayı başardı.

Alonso bu konuda, “İlk virajı dışarıdan dönmek istedim, ancak Antonio Giovinazzi de aynı plandaydı. Bu yüzden o dış taraftaydı ve benim fikrimi biraz engelledi.”

“Bunun ardından 2. ve 3. virajlarda biraz doğaçlama yapmak zorunda kaldım ve çok araç vardı. Bir noktada çime kadar çıktım.”

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“3. virajda dış tarafta kalmayı seçtim ve viraj çıkışında iyi bir ivme yakaladım. Ancak Carlos ortadaydı, bu yüzden 3. virajın çıkışında frenlemek durumunda kaldım ve bu da yardımcı olmadı.”

“Ancak sonrasında Antonio ve Carlos 7. viraja kadar savaştı ve bir sıra kazanabildim. Ancak sanırım ilk virajda Esteban, ikinci virajda George, altıncı virajda da Antonio bana çarptı. Sanırım çok güçlü lastiklerim vardı ve lastiklerim patlamadı, bu iyiydi.” dedi.

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