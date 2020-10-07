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Formula 1 / Son dakika

Alonso, Eifel GP’den sonra 2020 aracıyla sürüş yapacak

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Alonso, Eifel GP’den sonra 2020 aracıyla sürüş yapacak
Ekleyen:
, Editör

İspanyol kaynaklara göre Fernando Alonso, Formula 1’e dönüş hazırlıkları kapsamında gelecek hafta Barcelona'da 2020 Renault RS20 ile piste çıkacak.

Alonso, gelecek sene McLaren’a geçecek olan Daniel Ricciardo’nun yerine Renault’ya (Alpine) katılacak ve iki senelik aranın ardından spora geri dönmüş olacak.

İspanyol sürücü, son zamanlarda birçok kez fabrikayı ziyaret etti ve simülatör çalışmaları yaptı. Ancak hem kendisi hem de takım, pist üzerinde de çalışmalar yapmanın yollarını arıyordu.

Renault için seçeneklerden biri, tecrübeli sürücünün genç sürücü testine katılması için FIA’dan izin istemekti. Ancak artık takım, alternatif bir program bulmuş gibi gözüküyor.

Movistar ve İspanyol gazeteci Albert Fabrega’ya göre Alonso, 13 Ekim Salı günü Katalonya pistindeki bir çekim gününde Renault’nun 2020 F1 aracı RS20’nin direksiyonuna geçecek.

Bunun dışında Alonso’nun, 2018 aracıyla da yarım günlük bir test yapacağı düşünülüyor.

 

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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