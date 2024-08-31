Alonso: "Eğer yarın puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"

Alonso, İtalya GP sıralama turlarında Williams pilotu Alex Albon ve Haas pilotu Nico Hulkenberg'in gerisinde 11. sırada yer aldı.

Takım arkadaşı Lance Stroll ise 17. sırayı elde etti.

Hafta sonu öncesinde Monza'nın Aston Martin aracına uygun bir pist olmadığını sık sık dile getiren İspanyol pilot, yine de pazar günkü yarışta puan alacaklarına inanıyor.

"Birkaç yarıştır aynı şeyleri söylüyorum: Sıralamalarda iyiyiz ama yarışta gerçeklerle yüzleşiyoruz."

"Haas ve Williams ile aramızda 0.1 saniye fark var ve bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor."

Yarıştan beklentileri sorulduğunda ise Alonso, şu şekilde yanıt verdi: "Pazar günü araçtan bir şeyler elde etmeyi umuyoruz ama gridin çok yakın olduğunu da göz önünde bulundurmalıyız. 10. sıra için savaşmaya çalışacağız."

"Muhtemelen tek pit stop olacak, geçmişte Monza'da yarışlar hep böyle olmuştur. Ancak lastiklerde aşırı bozulma görülürse iki pit stop yapılabilir, ancak bu herkes için geçerli. Aslında yarın çok farklı stratejiler göreceğimizi sanmıyorum; yarışı lastikler belirleyecek."

"En fazla 1 ya da 2 puan alabiliriz ve yarışa bunun mümkün olduğunu düşünerek gidiyorum; eğer puan alamayacağımı düşünürsem yarışmayacağım!"