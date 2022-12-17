Alonso: "Şampiyonluk şansım en az %1 olduğu sürece devam edeceğim"

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Fernando Alonso, Temmuz ayında 41 yaşına girdi ve şu anda Formula 1'deki en yaşlı pilot konumunda yer alıyor.

Yaşın getirdiği bazı dezavantajlar olduğu ortada fakat bu kadar yıldır sporda yer almanın getirdiği büyük bir avantaj da var; Deneyim.

Alonso, Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda, spordaki geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Alonso, "Takvimdeki pistlerin çoğunda 17 kez yarıştım. Bazı pilotlar belki de en fazla iki kez yarıştılar. Günümüzde antrenman seansları çok kısa ve bu da kaybın telafisine izin vermiyor."

"Sürücüye çok fazla yükün bindiği bir yarışın son turunda, genç bir pilot gelir ve fiziksel açıdan daha iyi durumda olduğu için önüme geçerse, o zaman yaş bir engel haline gelebilir. Fakat henüz böyle bir şey olmadı."

"Bunun dışında yaş sadece avantaj getiriyor."

"Her türlü şartta kendi deneyimlerimi kullanabilirim. Montreal sıralama turlarından önce yağmur altında sadece birkaç tur atabildik. Ancak bu pistteki deneyimlerimden, bu tür şartlarda neler olduğunu biliyordum çünkü daha önce beş ya da altı kez yağmur altında yarıştım." dedi.

Alonso, kendisini neyin motive ettiği sorusuna, "Yaptığım işi seviyorum. Tabii ki şampiyonluk için mücadele edebileceğim bir aracım olsun istiyorum fakat şimdi böyle bir fırsatım yok. Tüm olası seçeneklere bakarsam, Aston Martin ile hedefime iki ya da üç yıl içinde ulaşmaya çalışabilirim."

"Bu yaştayken zaman faktörü önemli çünkü önümde fazla zaman kalmadı. Şampiyonluk için mücadele etme şansım en az %1 olduğu sürece yarışmaya devam edeceğim. Eğer bunu bir sürücü olarak yapamıyorsam, o zaman belki de kokpit dışında bir rol seçebilirim."

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eğer bu şekilde şampiyon olursak, bunu başarmaya yardım ettiğimi söyleyebilmenin mutluluğunu yaşarım. Yeni bir projeye başlamak ve bunu mümkün olan en kısa sürede başarıya ulaştırmaya çalışmak adına çok heyecanlıyım." şeklinde yanıt verdi.

Alpine ile iki yıldır bir şeyler inşa etmeye çalışırken şimdi Aston Martin'de yeni bir projeye girişmenin ve belki de her şeye sıfırdan başlamanın kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna Alonso, "Hayır. Bunun farkındayım ama Aston Martin'in iyi bir temeli var. Orada çok iyi insanlar var, yeni ekipmanlarla yeni fabrika kuruyorlar. Alpine'de son iki yılda geliştirdiğimiz pek çok güzel şey bıraktım."

"Geçen yıl direksiyon geri bildirimiyle ilgili sorunlar yaşadığım sır değil. Fakat şimdi her şey mükemmel. O günden beri Alpine'i süren her sürücü, direksiyonun dönütlerini övdü. Alonso'yu almanın avantajı bu, onu kaybetmenin dezavantajı da öyle." cevabını verdi.

Ne kadar süre daha yarışacağı sorusuna Alonso, "%100'ümü verebileceğimi hissettiğim sürece yarışacağım. Bu da kesinlikle iki veya üç yıl daha yarışabileceğim anlamına geliyor. Benim yaşımda pek çok şeye farklı şekilde yaklaşmam gerekiyor. Antrenman, seyahat ve etkinlikler.... Formula 1 sizden gittikçe daha fazlasını alıyor. Tükenmemek için zamanınızı düzgün şekilde organize edebilmelisiniz." şeklinde yanıt verdi.

Alonso yarışmayı bıraktıktan sonra olacakların kendisini korkuttuğunu da kabul etti.

Bıraktıktan sonra olacaklardan korkup korkmadığı sorusuna Alonso, "Evet, öyle. B planım da yok. Hayatım boyunca yarış pilotluğu yaptım ve sadece bu alanda iyiyim çünkü öğrendiğim başka bir şey olmadı. Hayatım her zaman motor sporlarına adandı ve burada yaptığım en iyi şey araç kullanmak oldu."

"Eğer bir gün Formula 1'i bırakmak zorunda kalırsam, başka yarışlara katılacağım. Dakar'da zafer kazanmak, bir başka mücadele olacak. Fakat evde oturma fikri beni korkutuyor." cevabını verdi.

Alonso takım patronluğu ihtimaliyle ilgili, "Şu anda kapıları kapatmak istemiyorum ama istek listemin en üst sıralarında değil. İşimiz aynı zamanda çok seyahat etmeyi gerektiriyor. Buna katlanabiliyoruz çünkü sevdiğimiz ve yapabildiğimiz bir işi yapıyoruz. Çok iyi olmadığım bir şeyi yapmak için seyahat etmek zorunda kalsaydım, bataryam çabucak biterdi." dedi.