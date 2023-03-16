Alonso: "Dünyamız sadece F1'den ibaret değil"

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Alonso, Sebastian Vettel'in emeklilik kararını açıklamasının ardından 2023 sezonu için Aston Martin ile kontrat imzaladı.

Özellikle Vettel'in başarı elde edememesinin ardından çoğu kişiye göre bu oldukça yanlış bir karar olsa da, Silverstone takımı bunun aksini kanıtladı.

Aston Martin, sezon öncesi testlerinde öne çıkan takımlardan biriydi ve Alonso, Bahreyn GP startında geriye düşse de podyumun son basamağına yerleşmeyi başardı.

Şu anda Aston, gridin en iyi üçüncü takımı olarak görülüyor. Ancak bu başarılarını Sakhir pistinden çok daha farklı olan Cidde'de de devam ettirip ettiremeyecekleri merak konusu.

Alonso Perşembe günü gerçekleşen basın toplantısında, "Her şey aracı nasıl ayarladığınıza bağlı."

"Daha sezonun çok başındayız. Henüz tüm parçalar elimizde değil."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Fotoğraf: Erik Junius

"Yaptığınız bazı ayarlarda da bazı tavizler vermeniz gerekiyor; örneğin Ferrari belki virajlarda daha fazla tutuşa sahip olmak için Bahreyn'de daha büyük bir arka kanada sahip olmak isteyecektir, ama muhtemelen Monako'ya kadar o arka kanadı bir daha kullanmayacaksınız."

"Yani her zaman herkesin bilmediği şeyler vardır. Ama biz sadece kendimize odaklanıyoruz."

"Yarın, biz de dahil olmak üzere pek çok takım için farklı bir pistte aracı tanımaya ve nasıl çalıştığını anlamaya çalışacağımız bir test günü olacak." dedi.

Bahreyn'de elde ettikleri podyumun ardından takım patronu Lawrence Stroll'ün tepkisi hakkında Alonso, şunları söyledi: "Açıkçası çok mutlu, çok gururlu. Ne pahasına olursa olsun yakın gelecekte kazanan bir takıma sahip olma vizyonu var."

"Ve bir fikri olduğunda, başarılı olur. İşte bu yüzden Lawrence gibi bir lidere sahip olmak ilginç çünkü ihtiyacınız olan her şeyin arkanızda olduğunu biliyorsunuz; ekip emin ellerde."

Bahreyn'deki podyumunun kendisini çok mutlu etmesine rağmen Alonso, taraftarların konuştuğu ve sosyal medyada görüldüğü kadar uzun süredir 'başarıya aç' olmadığını açıkladı.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"İnsanların çok uzun süredir 'karanlık bir tünelde' olduğumu düşündüklerini biliyorum, ama o kadar da uzun zaman olmadı."

"Ayrıca dünyamız sadece F1'den ibaret değil, motor sporlarında pek çok güzel şey var."

"Örneğin sadece dört yıl önce WEC'te kazanıyor ve domine ediyordum. Son iki yıldır Alpine ile podyum için mücadele ediyorum. Geçen yıl Avustralya'da pole pozisyonu için bile mücadele ettim, sekiz ay önce Kanada'da gridde ilk sıradaydım."

"Yani her zaman rekabetçiydim ve umarım şimdi biraz daha rekabetçiyimdir. Ama kazanana kadar yedinci, üçüncü, ikinci ya da on birinci bitirmek fark etmiyor. Bu değişmez, kazanırsınız ya da kaybedersiniz."

İspanyol pilotun elde ettiği podyumun ardından Red Bull, Aston Martin'e ithafen 'podyumda üç Red Bull vardı' yorumlarında bulundu. Alonso, bu konuda şunları söyledi: "Açıkçası biz kendimize odaklanmış durumdayız."

"Dediğiniz gibi, araçta çok farklı olan çok bariz şeyler var."

"Bence bu araç için takımdaki herkes muazzam bir çaba gösterdi, araçta çok benzersiz fikirler var. Yani bu yorumlara çok fazla dikkat etmedim ve bunlar doğru bile değildi, çünkü araç çok farklı."