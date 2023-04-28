Alonso: "DRS sorunuyla birkaç ondalık kaybettik"

Aston Martin takımı, uzun düzlüğün olduğu Bakü'de yaşadığı DRS sorunlarıyla ön plana çıktı. Halihazırda sürtünme seviyesi oldukça yüksek olan bir araca sahip olan Aston Martin, DRS'de yaşadığı sorunla zaman kaybetti.

Bir noktada Aston Martin aracının uzun düzlükte Ferrari'nin hava koridorunda olmasına rağmen DRS olmadığı için geçiş yapamadığı görüntülendi. Bu yüzden Aston Martin'in DRS olmadan rakiplerinden çok yavaş kaldığı gözlendi.

Alonso, yaşadıkları sorun olmasaydı birkaç sıra daha yukarıda olabileceklerini, her şeye rağmen hafta sonunun hızlı olacağını ve fırsatları değerlendirmeye çalışacağını söyledi.

Alonso, "Mutluyum ancak biraz daha iyi olabilirdik. Birinci antrenmanda ve aynı zamanda sıralamalarda DRS'de sorun yaşadık ve bu bize birkaç ondalığa mâl oldu. Bu kadar yakın olduğu için, (o sorun olmasaydı) fark olabilirdi. Ancak yine de henüz Cuma günündeyiz. Uzun bir hafta sonu bizi bekliyor. Yarın bir başka sıralama ve başka bir yarış, ardından Pazar günü yarış olacak. Bu yüzden evet, çok fazla fırsat olacak. Umarım birkaç sıra kazanabiliriz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'den Charles Leclerc'in art arda 3. kez pole pozisyonunu kazandığı pistte Alonso, Aston Martin adına en yukarıda yer alan pilottu ancak Alonso, iki Ferrari, iki Red Bull ve Mercedes'ten Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı.

Ferrari'nin bu kadar hızlı olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Alonso, "Hem evet, hem hayır. Charles Cidde'de de ilk çizgideydi ancak Bahreyn'deki güç ünitesi nedeniyle ceza alması gerekti. Bu açıdan evet, onlar genel olarak hızlı ancak şanssızdı."

"Avustralya'da Carlos ceza alıp Charles yarış dışı kaldı. Onların hızlı olduğunu düşünüyorum ve bugün bunu gösterdiler ancak biz onlardan daha istikrarlı olmaya çalışmalıyız." şeklinde cevap verdi.

Bu hafta sonu ilk defa Sprint programında, sprint yarışı için sıralama seansı düzenlenecek. Yarın düzenlenecek bu seans için Alonso, "İyi hissediyorum. Yarın sabah uyandığında, araca biner binmez sıralamalarda birinci seansın başladığını bilmek heyecan verici olacak. Hiç antrenman olmayacak. Buna hazır olmak zorundayız. Ancak evet, ben mücadeleyi seviyorum." dedi.