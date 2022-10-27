Alonso: "Dördüncülük savaşı Abu Dhabi'ye kadar devam edecek"
Alpine pilotu Fernando Alonso, şampiyona dördüncülüğü için verilen savaşın, son yarışa kadar devam etmesini bekliyor.
Fernando Alonso, son yarış Austin'de hasarlı araca rağmen ilk ona girmeyi başarmış ancak aldığı cezayla 15. olmuştu.
Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP öncesi konuşan Alonso, sözlerine Austin'i değerlendirerek başladı.
Alonso, "Bence bu, en iyi yarışım olmasa da bu yılki en iyi yarışlarımdan biriydi. Tüm yarış boyunca sıkı şekilde mücadele ettim ve yarış, Lando Norris ile verdiğimiz harika bir mücadele ile sona erdi."
"McLaren ile dördüncülük mücadelemiz göz önüne alındığında bu önemliydi."
"Yarış iyi başladı, güvenlik aracından yararlanmayı başardım, ardından Stroll ile kaza oldu."
"Kazadan sonra aracın hâlâ iyi durumda olmasına şanslıydım. Ön kanadı ve lastikleri değiştirdikten sonra her şey yolundaydı."
Fernando Alonso, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Tek lastik setiyle bitiş çizgisine ulaşmak kolay olmasa da bunu yapmayı başardım."
"Sırada Mexico City var. Austin'den Meksika'ya geçiş için çok az vaktiniz oluyor ve son yarışın adrenalini henüz bitmiş değil. Yine de mücadeleye hazırız ve hafta sonu sorunsuz geçerse puan kazanabileceğimizden eminiz."
"Takımlar şampiyonasındaki dördüncülük mücadelesinin Abu Dhabi'deki yarışın son turuna kadar devam edeceğine eminim. Şu anda bizim için her yarışı mükemmel şekilde tamamlamak çok önemli." dedi.
Alonso'nun cezasıyla Meksika'dan bir puanla ayrılan Esteban Ocon ise Meksika'da daha iyi olmalarını umuyor.
"Austin'de bir puan kazandım, ki yarışa pit yolundan başladıktan sonra çok da kötü bir sonuç değil. Aracımız hızlıydı ama mükemmel bir hafta sonu olduğunu söyleyemeyiz."
"Mexico City'de daha iyi olabilmek adına performansımızı artırmak istiyoruz."
"Kendimi genel olarak iyi hissediyorum ve yılı yüksek seviyede bitirmeyi hedefliyorum. Sezon sezonu gelse de odaklanmak ve kalan yarışların her birinde maksimum performans göstermek önemli olacak."
"Takımı Meksika, Brezilya ve Abu Dhabi yarışlarının yapılacağı dört zor hafta sonu bekliyor. Takımlar şampiyonasındaki dördüncülük hedefine ulaşmak için her şeyi yapacağız."
"Şimdi tamamen Meksika'ya odaklanmış durumdayız ve Cuma programı üzerinde çalışmaya başladık bile."
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