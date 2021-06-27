Alonso: "Dokuzunculuk bugün yapabileceğimizin en iyisiydi"

Fernando Alonso, Steiermark Grand Prix'sinin çoğunu Lance Stroll'ün ardında geçirdi ve damalı bayrağı da Kanadalı pilotun hemen ardında gördü.

Alpine, genel anlamda McLaren ve Ferrari seviyesinde değildi. Ayrıca diğer takımlarla da oldukça benzer bir tempoları vardı.

Buna rağmen Alonso, Yuki Tsunoda'nın baskısına rağmen Japon sürücünün önünde dokuzuncu sırada finiş görerek puan serisini dört yarışa çıkardı.

Yarışın ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Bence yarış iyiydi. Tekrar ilk 10'da olmayı ve bazı puanlar almayı hedefliyordum ama dokuzuncu sıradan daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden bu iki puandan memnunum."

"Belki şans bizden yana olsa Stroll'le savaşabilirdik ama bence diğerleri, yani Mercedes, Red Bull, McLaren ve Ferrari bugün bizim için çok hızlılardı. Bu yüzden bugün dokuzuncu olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Yarışta genel anlamda iyi hissettim. Aracın güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini biliyorduk, bu yüzden bunları farklı yerlerde kullanmaya çalıştık. Avusturya'nın dün ve bugün gördüğümüz üzere bizim için en iyi pist olduğunu sanmıyorum. Maalesef burada iki yarış var, bu yüzden puan anlamında alacağımız hasarı en aza indirmemiz gerekiyordu. Sanırım hasarı bu yarış için iyi şekilde yönettik çünkü AlphaTauri'den bir puan fazla aldık ve Aston Martin'e kıyasla da iki puan daha az aldık. Yani hasarı sınırlamayı başardık."

"İkinci yarışın bizi için bir başka zorlu hafta sonu olacağını düşünüyorum. Daha iyisini yapmaya çalışacağız fakat zor olacak. Dün her şeyden maksimumu aldık, son bölüme kaldık, bugünden de maksimumu aldık, puanlar kazandık, bundan daha fazlasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bazı pilotların yarış dışı kalmasına ya da şansa ihtiyacımız vardı fakat çok düz bir yarış oldu, hiç güvenlik aracı veya yarış dışı kalan pilot yoktu, hiçbir şey olmadı."

"Sonraki yarışta daha yumuşak lastikler olacak ve bu, bir bilinmeyen. Cuma günü test edeceğiz. Eğer C5 ile yarışa başlarsanız, tek pit stop yapmak zor olacak. Belki de daha zor olabilir. Öndekiler bu lastiklerden kaçınma lüksüne sahipler ama orta grubun böyle bir lüksü yok. Bu, kurallarla ilgili kötü şeylerden biri. Gösteriyi artırmaya çalıştılar ama sadece büyük takımlara fayda sağladılar."

Stroll'ü neden geçemediği sorusuna Alonso, "Bilmiyorum belki de düzlüklerde yaklaşabilmek ve DRS'yi açabilmek için en yüksek süratte eksik kalmış olabiliriz. Fakat çok yakındık. Aston Martin ile performans anlamında çok yakındık. Öndeki diğer takımlar bizden daha iyiydi. Bu yüzden onlarla savaşamazdık. Leclerc ilk turda lastik patlattı veya ön kanat hasarı aldı bilmiyorum, buna rağmen önümüzde bitirdi. Haliyle performans anlamında sahip oldukları gücü hayal edin."

"Dediğim gibi Avusturya'nın bizim için en iyi pistlerden biri olduğunu düşünmüyorum ama daha iyi olmaya çalışacağız ve önümüzdeki hafta sonu bir şey deneyeceğiz. Aracın performansını artırmak için kafamızda bir şeyler var. Bu yüzden ikinci yarışta sahip olmak iyi bir fırsat."

"Gelecek hafta yağmur yağmasını veya bir şeyler olmasını umuyorum."

"Aston Martin'in yarışta bizden daha güçlü olduğun sanmıyorum. Lastikleri iyi yönetmeyi başardık. Bakü ve Fransa'da lastik yönetimi anlamında olağanüstü seviyedelerdi ve bu konuda çok güçlüydüler. Bugün Stroll ya da Sebastian ile karşılaştırdığımızda, tur zamanları ve aşınma anlamında benzerdik. Bu yüzden bu hafta sonu lastik yönetimi anlamında daha mutluydum. Bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz ve doğru yönde gidiyoruz. Bu hafta sonu lastik yönetimi anlamında [Aston Martin'le] benzerdik." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images