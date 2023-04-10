Alonso: "Dinlenmeye ihtiyacım yok"

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Çin Grand Prix'si iptal edildiği için bu yılki Avustralya ve Azerbaycan yarışları arasında dört haftalık bir ara var fakat bu arayla ilgili sürücülerin veya pilotların bakış açıları farklılık gösteriyor.

Örneğin Fernando Alonso'nun buna ihtiyacı yok.

Alonso, "Hayır, yarışmaya devam etmeyi tercih ederim, fakat elbette bu arayı bir sonraki yarışa daha iyi hazırlanmak ve ilk üç yarışı analiz etmek için kullanacağım." dedi.

Diğer tarafta Charles Leclerc bu arayı takım için bir fırsat olarak görüyor.

Ferrari pilotu, "Araç güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede hazırlamak ve rekabet seviyemizi artırmak için mümkün olduğunca sıkı çalışacağız." dedi.

Elbette Aston Martin de yerinde durmayacak fakat diğer takımlar gibi onlar bütçe sınırına dikkat etmek durumunda kalacak.

Tom McCullough, "Bütçe sınırı olmasaydı arka kanadın pek çok versiyonunu geliştirebilirdik. Fakat şimdi aracı finansal anlamda en iyi hale getirmek zorundayız."

"Elbette en kolayı arka kanadın yedi ya da sekiz versiyonunu yapmaktır. Bu da sıralama ve yarış için en uygun ayarları elde etmeyi kolaylaştırır ancak bütçe sınırıyla bunu yapmak mümkün değil."

"Bu yıl Ferrari ve Mercedes'in gelişim hızına ayak uydurmak kolay olmayacak fakat planlarımızı takip etmek niyetindeyiz. Bunun için de her türlü çabayı göstereceğiz." dedi.