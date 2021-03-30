Alonso "diğerlerinden daha iyi olduğunu" söylememiş

Fernando Alonso, kendi yeteneklerine en çok güvenen isimlerden bir tanesi ve geçmişte ne kadar iyi bir pilot olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalarına bir yenisini geçtiğimiz günlerde eklemiş gibi görünüyordu.

BBC Sport ile olan röportajında Alonso, "Formula 1'e, iyi performans göstermek, yarışlar kazanma şansına sahip olmak ve umarım şampiyonluklar için mücadele edebilme amacıyla dönüyorum. Kurallar önceki yıllara göre pek değişmediği için bunu bu yıl yapmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Bu yüzden mucize beklemiyorum. Ancak yeni düzenlemelerin yürürlüğe girdiği ve güç dengesinin değiştiği 2022'de belli bir şansımın olacağını düşünüyorum. Herkesi şaşırtacak takımlardan bir tanesi olmak istiyoruz ve bu, bu sezon sıkı çalışmalar gerektiriyor."

"Bu kadar güçlü rakiplerimin olması harika. Onlarla rekabet etme fırsatı için sabırsızlanıyorum. Şampiyonada, alt kategorilerde harika sonuçlar alan birkaç yetenekli genç sürücü var. Ayrıca Formula 1'de, iki yıl önce de burada olan şampiyonlar -Lewis, Sebastian ve Kimi- var. Ek olarak yeni nesile ait Max Verstappen bile dört-beş yıldır en üst seviye performans gösteriyor." demişti.

Sonrasında bu dört sürücünün önüne geçecek kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda ise "Daha iyiyim." cevabını verdi.

Tabii ki bunun üzerine Alonso'nun "küstahlık" yaptığına dair pek çok açıklama geldi.

Ancak 39 yaşındaki sürücü, soruyu yanlış anladığını şu sözlerle açıkladı: "Soruyu yanlış anladım. Bana eskisinden daha iyi olup olmadığımın sorulduğunu sanmıştım, ama aslında onlardan daha mı iyiyim diye sorulmuş."

"Daha iyi olacağımı umduğumu söyledim. Çünkü Formula 1'in dışındaki tüm bu deneyim beni daha iyi bir sürücü yapıyor."

"Fakat Lewis, Max veya başka bir sürücü hakkında konuşmadım. Sürücülerle aranızda kıyas yapmak zaten başlı başına çok zor bir konu ve özellikle son yıllarda Formula 1'e hakim olan sürücüler söz konusu olduğunda, onlarla karşılaştırma yapmak daha da zor. Onlardan daha iyi olduğumu asla söylemem, bunu hiç düşünmedim."