Formula 1 Las Vegas GP

Alonso: "Diğerleri bizden 40 km/s daha hızlı!

Fernando Alonso, Las Vegas Grand Prix'sinin sıralama turlarında Q1'de elenerek 18. sıradan start almaya hazırlanıyor. Aston Martin pilotu, AMR26'nın virajlardaki performansından memnun olsa da Honda güç ünitesinin yetersiz gücü nedeniyle düzlüklerde 2,5 ila 3 saniye kaybettiklerini açıkladı.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 21 Kas 2026 08:44

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Aston Martin için Las Vegas Grand Prix'si beklendiği gibi zorlu geçiyor. Fernando Alonso, sıralama turlarının ilk bölümünde 1:37.400'lük derece elde ederek seansı en hızlı isimden 2,736 saniye geride tamamladı. Takım arkadaşı Lance Stroll ise 1:37.550 ile Alonso'nun hemen arkasında kaldı. İki pilot da Q1'de elenirken, uygulanan grid cezalarının ardından Alonso yarışa 18. sıradan başlayacak.

Alonso, sıralama turlarının ardından yaptığı değerlendirmede aracın genel performansına ilişkin olumlu bir noktaya dikkat çekti.

“Pist sıcaklığı o kadar kötü değildi ve lastik basıncı da iyiydi. Bence virajlarda araç çok iyi hissettirdi, oldukça rekabetçiydi.”

“Buna karşılık düzlüklerde güç eksikliği nedeniyle 2,5 ila 3 saniye kaybettik. Bizim için en uygun pist burası değildi.”

Aston Martin'in Las Vegas'ta yaşayacağı zorluklar hafta sonu başlamadan önce tahmin ediliyordu. Lance Stroll, uzun düzlüklerin AMR26'nın en büyük zayıflığını ortaya çıkaracağını ve takımın bu bölümlerde yaklaşık iki saniye kaybedebileceğini öngörmüştü. Sıralama turlarında ortaya çıkan tablo, Honda güç ünitesinin performans açığının takımın rekabet gücünü ne ölçüde sınırladığını bir kez daha gösterdi.

Cuma günü yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanlar da bu dezavantajı gizleyemedi. Alonso, Las Vegas pistinde yağışlı koşullarda dahi uzun düzlüklerde gaz pedalının büyük ölçüde açık tutulabildiğini ve bu nedenle yağmurun güç eksikliğini ortadan kaldırmadığını daha önce belirtmişti.

Virajlarda iyi hissettiren AMR26'nın bu avantajı, düzlüklerdeki hız farkını telafi etmeye yetmedi. Üstelik düşük sıcaklıklar, lastikleri ideal çalışma aralığında tutmayı da zorlaştırıyor.

Q1'de elenmesinin ardından Alonso'nun önceliği, yarışta mümkün olduğunca fazla sıra kazanmak ve aracın hız dezavantajının etkisini sınırlamak olacak. İspanyol pilot, rakiplerinin düzlüklerde kendilerinden çok daha yüksek hızlara ulaşabildiğini vurgulayarak yarışın kolay geçmeyeceğini kabul etti.

“Düzlüklerde diğer araçların arasında kalmamaya çalışacağız. Diğerleri bizden saatte 40 kilometre daha hızlı geliyor. Umarım birkaç sıra kazanabiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Resmi: Racing Bulls, sıralama seansının ardından 5 bin euro para cezası aldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



59 dk



Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!





Cezaların ardından Las Vegas GP gridi nasıl olacak?



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Cezaların ardından Las Vegas GP gridi nasıl olacak?





Villeneuve: “Mercedes, Russell'a yardım etmek için hiçbir şey yapmadı”



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Villeneuve: “Mercedes, Russell'a yardım etmek için hiçbir şey yapmadı”

Son Haberler





Alonso: "Diğerleri bizden 40 km/s daha hızlı!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



4 dk



Alonso: "Diğerleri bizden 40 km/s daha hızlı!





Resmi: KTM sürücüsü Vinales, Portekiz'de yarışmayacak



MotoGP



MGP MotoGP



Portekiz GP



6 dk



Resmi: KTM sürücüsü Vinales, Portekiz'de yarışmayacak





Resmi: Racing Bulls, sıralama seansının ardından 5 bin euro para cezası aldı



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



17 dk



Resmi: Racing Bulls, sıralama seansının ardından 5 bin euro para cezası aldı





Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



59 dk



Analiz: McLaren virajlarda güçlü ancak düzlüklerde 20 km/s yavaş!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol