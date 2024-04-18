Alonso: "Diğer takımlarla yaptığım görüşmeler küçüktü"
Fernando Alonso, Aston Martin dışındaki takımlarla "küçük" görüşmeler yaptığını söyledi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Fernando Alonso, 2024 sezonunun ardından da Aston Martin takımıyla mücadele etme kararı almış durumda.
İspanyol pilot kararıyla ilgili bugün Çin'de şöyle dedi: "Formula 1'de birkaç yıl daha devam edecek güce ve motivasyona sahip olduğumdan emin olmam gerekiyordu. Ardından takımın önümüzdeki birkaç sezon giderek daha iyiye gideceğinden emin olmalıydım."
"Benim için kolay bir karar olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki birkaç yıl boyunca Aston Martin'i temsil edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçen sezon yolculuğumuza iyi şekilde başladık ve şimdi yarışmaya devam edeceğim için mutluyum, çok gururluyum."
"2026'daki yeni kurallar herkese bir fırsat sağlayacak. O dönem Honda ile birlikte olacağız ve bu güç ünitesini kullanan tek takım biz olacağız. Bu da Mercedes müşterisi olmaktan biraz farklı ve umarım bu biraz gelişmemizi sağlar."
"Bence Aramco ile birlikte 2026'da gelecek yakıtlar bize bir şans daha verecek."
"Takım, yeni bir fabrika, yeni bir genel merkez ve bu yaz kullanılacak diğer şeyler üzerinde çalışıyor."
"Gelecekte güçlü bir takım olmak için her şey hazır ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ne zaman takımda kalma kararı aldığı sorusuna Alonso, "Japonya'dan sonra oturduk ve sadece bir ya da iki gün içinde anlaştık. Her şey oldukça basitti ve anlaşmaya vardığımız vakit hemen bunu duyurduk."
"Her şey dışarıdan göründüğünden daha basitti. Takımlar ve sürücüler hakkında çok fazla söylenti var. Fakat biz birbirimize sadığız. Anlaşmaya vardık, hepsi bu kadar basit." cevabını verdi.
Sonrasında kendisine Red Bull seçeneği soruldu.
Alonso bunun üzerine şöyle dedi: "Geçen hafta da söylediğim gibi, artık Aston Martin ile birlikteyim ve bu konuda konuşmanın pek bir anlamı yok. Bu yüzden sadece Aston Martin hakkında konuşacağım."
"Herkesle konuştum, ki bu normal bir şey, fakat sadece birkaç küçük konuşmadan ibaretti."
Son olarak Honda ile ilgili şöyle dedi: "Şu anda şampiyon oluyorlar, dolayısıyla Formula 1'de kazanmak için gerekli disipline sahip olduklarını gösteriyorlar. Yeni bir düzenleme gelecek ve 2026'da ne olacağını kimse bilemiyor."
"Biz Honda ile çalışabileceğimiz için çok mutluyuz. Bir motor tedarikçisinin ana takımı olmak çok önemli. Bu müşteri olmaktan daha iyi ve Honda ile çalışabilmek adına burada kalmamın nedenlerinden biri de bu."
"Bence bu avantajımıza olacak."
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