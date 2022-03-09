Alonso: "Diğer takımlar, Alpine'e göre yeni sezona daha iyi hazırlandı"

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Fernando Alonso, geçen yıl Formula 1'e geri dönse de, sezon öncesinde yaptığı bisiklet kazası nedeniyle yeterince kişisel antrenman yapamamıştı.

Bu yıl gerçek anlamda 2022'ye hazırlanan Alonso, yeni sezona hazır olduğunu söylüyor.

Forbes'e konuşan Alonso, "Şu noktada kendimi geçen yıla göre çok daha iyi hissediyorum."

"İyi şekilde antrenman yapabildim, simülatörde çalışabildim ve çok yoğun bir yıl için kendimi %100 hazır hissediyorum. Araçlar her yarış birkaç ondalık gelişecek çünkü başlangıçta ilerleme kaydetmek çok kolay olacak."

"Sadece pistte değil, aynı zamanda fabrikada da hızlı olmaya çalışmalıyız. Dört ya da beş yarışın ardından her yarışı kazanabilecek en fazla bir ya da iki takım olacak ve diğer takımlar onları kopyalayacak. Gelecek yıl ise tüm araçlar aynı olacak."

"Diğer araçları ayrıntılı olarak görmedim ve gözüme çarpan çok büyük bir şey olmadı. Fakat araçlar birbirlerine benziyorlar ve yıl içinde hepsi birbirine daha da yakınlaşacaklar." dedi.

Fakat Alonso, Alpine'in testlerde yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında, sezona yeterince iyi hazırlanmadıklarını kabul etti.

Alpine'in testi sorulduğunda, "Yeni kurallarla her zaman test edilecek ve ayarlanacak çok fazla şey oluyor. Bence ilerleme kaydetmeyi başardık fakat gerçek şu ki diğer takımlar daha hazırlıklı görünüyorlardı."

"Başlangıçtan itibaren iyi durumdalardı ve uzun mesafeler tamamladılar. Biz ise daha yavaş başladık. Mutluyum ama sanırım bize kıyasla daha akıllı olan başka takımlar da vardı." dedi.

Son olarak yeni nesil araçlar hakkındaki soruya Alonso, "Yeni aracı seviyorum ama yorum yapmak zor çünkü hiçbirimiz bu araçları gerçek anlamda kullanmadık. Geçem sene Barselona'da 1:17'lerde turluyorduk, şimdi 1:22'lerde başladık."

"Daha çevre dostu yakıt nedeniyle daha az güce sahip olan daha ağır araçlara sahibiz. Bir sürücüye sorarsanız, 1:10'lu turlar atmak ister."

"Bu, Formula 1'in önümüzdeki birkaç yıl boyunca izleyeceği yön ve ayrıca bana göre doğru bir yön. Bu süreçte, teorik olarak tüm araçlar daha eşit olacak, tüm parçalar, ön ve arka kanat herkes için eşit olacak çünkü gelişim özgürlüğü yok ve spor açsından daha eşit olmamız iyi bir şey."

"Bu lastiklerle yol tutuşu çok çabuk kaybediyorsunuz. Şahsen 2005 lastiklerini seviyordum ama artık yoklar. Sahip olduklarımızla yetinmeliyiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius