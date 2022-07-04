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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso: "Devam etmek istiyorum fakat henüz görüşme yapmadık"

Fernando Alonso, gelecek yıl devam etmek istediğini fakat Alpine ile görüşmelere henüz başlamadıklarını söyledi.

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Alonso: "Devam etmek istiyorum fakat henüz görüşme yapmadık"
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Fernando Alonso bu yıl iyi performans göstermesine rağmen, şimdiye kadar epey şanssızdı ve bundan ötürü çok fazla puan kaybetti.

Yine de son beş yarışın tamamından puanla ayrılan İspanyol pilot, şampiyonada ilk ona döndü ve Britanya'da en iyi yarışlarından birisini çıkardı.

Yine de Alonso henüz 2023'te ne yapacağına karar vermedi ve takımda kalmak istiyor gibi görünse de, bununla ilgili kararı yaz arasından sonra alacaklarını dile getirdi.

Alonso şöyle dedi: "Şimdiye kadar herhangi bir görüşme yapmadık."

"Amacım zaman zaman söylediğim gibi devam etmek fakat yaz tatiline kadar konsantrasyonumu korumak istiyorum."

"Temmuz ayında dört yarışa çıkacağız ve bunlardan puan kazanmamız gerekiyor çünkü şimdiye kadar benim için epey şanssız bir sezon oldu."

"Şu anda odak noktam bu."

Bu yorumlar pazar günkü yarışın ardından Alpine takım patronu Otmar Szafnauer'e de soruldu.

Szafnauer, yaz arasından sonra bir araya geleceklerini ve gelecek için en iyi kararı alacaklarını dile getirdi.

"Yazdan sonra konuşacağız ve bir karar vereceğiz. Çünkü sezon çok geç bitiyor, eskiden Ekim ayında biterdi ve 'aptal sezon' biraz daha erken olurdu."

"Fakat şimdi Aralık ayına kadar gitmesek de buna yakın bir zamanda bitecek. Bu iyi bir zamanlama olur."

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, is congratulated by Fernando Alonso, Alpine F1 Team, in Parc Ferme

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, is congratulated by Fernando Alonso, Alpine F1 Team, in Parc Ferme

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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