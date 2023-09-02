Alonso, denenen sıralama formatından mutsuz: "Piste gelenler için üzgünüm"

Formula 1, Macaristan GP'nin ardından bu hafta sonu İtalya'da da alternatif lastik tahsisi testi yapacak. Bu kapsamda sıralamaların her bir seansında zorunlu olarak sırasıyla sert, orta ve yumuşak lastikler kullanılacak. Diğer taraftan pilotlara tahsis edilen lastik seti 13'ten 11'e düşürüldüğü için Cuma günkü antrenmanlarda pilotlar lastik saklamak zorunda kaldı.

İkinci antrenman seansında 8. olan Alonso, şu şekilde açıklama yaptı: "Buraya gelmek her zaman güzeldir. Düşük yere basma paketiyle çok eşsiz ayarlar kullanılıyor. Çok yüksek hızlara çıktığımız için, Monza'da Formula 1 aracını sürerken adrenalini hissediyoruz. Bu yüzden, geri döndüğümüz için mutluyum."

"Açıkçası çok fazla tur atamadık. Bana göre bu formatta, bu lastiklerle tur atamıyoruz çünkü antrenmanlara ayrılan lastiklerimiz yok. Bu yüzden Cuma günü gelen tüm taraftarlardan özür dilerim çünkü araçları çok fazla görmediler."

"Monza'da iyi bir gün geçirdik ve adrenalin üst noktadaydı. Lance sorun yaşadı ve seans başına tek bir set lastik kullanmaya adapte olmak durumunda kaldık. Bu durum herkes için aynı ve yarın çok yakın geçecek. 6. sıra ile 16. sıra 0.4 sn içinde yer alabilir. Keskin bir şekilde hazır olmamız lazım." dedi.