Alonso: "Dayanıklılık sorunları yaşamazsak iyi puanlar alabiliriz"

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Fernando Alonso için harika geçen hafta sonu, sıralama turlarında pek de istediği gibi geçmedi ve son bölümde takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Yine de pazar günü yedinci başlıyor ve hafta sonunu iyi puanlarla kapatabilir.

Alonso, sıralama turlarının ardından şöyle dedi: "Bu hafta sonu ıslak ve kuru zemin fark etmeksizin her zaman oldukça rahattım."

"Yani yarın olabilecek her şeye karşı hazırız. Asıl mücadelemiz McLaren ile olacak, her iki araçla da McLaren pilotlarının önünde başlıyoruz, bakalım hafta sonunu bu şekilde bitirebilecek miyiz?"

"Bence ıslak zeminde kuru zemine kıyasla daha rekabetçiyiz, bu yüzden yağmur yağarsa bizim için daha iyi olabilir. Yarışın ortasında yağmur gelmesi ya da benzeri bir şey olması harika olur çünkü bu, yarış içerisindeki kaosu arttırır."

"Bu bizim lehimize olabilir çünkü önümüzdeki insanlar şampiyonluk için savaşıyorlar, bu yüzden çok fazla risk alamazlar. Biz yapabiliriz, bu yüzden daha iyi olacak."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ayrıca aracımız tüm hafta sonu boyunca harika hissettirdi, bu Singapur'a getirdiğimiz tabanla mı ilgili yoksa başka bir şeyle mi ilgili bilmiyorum ama herhangi bir sorun yaşamadık. Rekabetçi de görünüyorduk. Tüm takımlar çok yakın görünüyor, ki buna şaşırdım. Q1 ve Q2'de 0.6 veya 0.7 saniye içerisinde 15 araç vardı, bu da Formula 1 için iyi bir işaret, tüm takımlar şu anda oldukça yakınlar."

Bunun bu yıl şimdiye kadar sahip olduğu en iyi araç olup olmadığı sorusuna ise, "Evet, sanırım burası ve Spa. İki pist de birbirine çok benziyor."

"Spa ve Suzuka performans açısından şimdiye kadarki en iyi hafta sonlarımızdı."

"Yarınki yarışa karşı oldukça pozitifim. Eğer biraz yağmur olursa her şey olabilir. Odaklanmalıyız, hata yapmamalıyız ve her iki araçla da ilk beşe girmeye çalışmalıyız."

"Singapur'dan bu yana iyi bir süreçteyiz, iyi bir trend yakaladık. Bazı dayanıklılık sorunlarımız elbette var. Fakat yarın herhangi bir sorun yaşamazsak büyük puanlar alabileceğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.