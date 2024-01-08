Alonso: "Dakar'a %99 geri döneceğim"
Fernando Alonso, Formula 1'de yarıştığı dönemde olmasa bile uzun vadede Dakar'a geri dönmek istiyor.
Fernando Alonso, F1'e verdiği kısa arada Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Indianapolis 500 gibi önemli yarışlara katıldı.
Daytona 24 Saat ve Le Mans 24 Saat gibi önemli dayanıklılık yarışlarını kazanan Alonso, Toyota ile Dakar Rallisi'ne de katıldı.
İspanyol sürücünün ilk Dakar macerası epey ümit vericiydi ve gelecekte buraya dönmek istediğini açıkça belirtti.
Şimdilerde yeniden F1 arenasında yer alan Alonso, üçüncü şampiyonluğunu istediğini gizlemiyor. Fakat F1'le işi bittiğinde, odaklanacağı yarışlardan birisi Dakar olacak.
Speedweek'e göre İspanyol pilot, "High Performance" podcast'ine şunları söyledi: "Formula 1 şampiyonluğunu tekrar kazanmayı çok isterim ama bu ilk önceliğim değil."
"Sürecin tadını çıkarıyorum, özellikle de şimdi Aston Martin ile yarışmak çok keylifi."
"Gelecekte şampiyonluk için mücadele edebilmek istiyoruz. Takımla vakit geçirmeyi ve hepimizin birçok alanda nasıl geliştiğini görmeyi seviyorum."
"Fakat %99 oranında Dakar'da tekrar yarışacağım. Üçüncü Formula 1 şampiyonluğu bundan daha az önemli değil ama Dakar'ı kazanmak da listemin en başında yer alıyor."
"Bir gün zafere ulaşacak kadar şanslı olabilmek için belki de orada sekiz ya da on kez yarışmam gerekecek."
"Ancak Formula 1'de, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ve Dakar'da kazanabilirsem bu hem sürücü hem de insan olarak benim için çok özel bir şey olacak."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
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