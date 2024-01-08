Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Alonso: "Dakar'a %99 geri döneceğim"

Fernando Alonso, Formula 1'de yarıştığı dönemde olmasa bile uzun vadede Dakar'a geri dönmek istiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, F1'e verdiği kısa arada Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Indianapolis 500 gibi önemli yarışlara katıldı.

Daytona 24 Saat ve Le Mans 24 Saat gibi önemli dayanıklılık yarışlarını kazanan Alonso, Toyota ile Dakar Rallisi'ne de katıldı.

İspanyol sürücünün ilk Dakar macerası epey ümit vericiydi ve gelecekte buraya dönmek istediğini açıkça belirtti.

Şimdilerde yeniden F1 arenasında yer alan Alonso, üçüncü şampiyonluğunu istediğini gizlemiyor. Fakat F1'le işi bittiğinde, odaklanacağı yarışlardan birisi Dakar olacak.

Speedweek'e göre İspanyol pilot, "High Performance" podcast'ine şunları söyledi: "Formula 1 şampiyonluğunu tekrar kazanmayı çok isterim ama bu ilk önceliğim değil."

"Sürecin tadını çıkarıyorum, özellikle de şimdi Aston Martin ile yarışmak çok keylifi."

"Gelecekte şampiyonluk için mücadele edebilmek istiyoruz. Takımla vakit geçirmeyi ve hepimizin birçok alanda nasıl geliştiğini görmeyi seviyorum."

"Fakat %99 oranında Dakar'da tekrar yarışacağım. Üçüncü Formula 1 şampiyonluğu bundan daha az önemli değil ama Dakar'ı kazanmak da listemin en başında yer alıyor."

"Bir gün zafere ulaşacak kadar şanslı olabilmek için belki de orada sekiz ya da on kez yarışmam gerekecek."

"Ancak Formula 1'de, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda ve Dakar'da kazanabilirsem bu hem sürücü hem de insan olarak benim için çok özel bir şey olacak."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak
Sonraki haber Hakkinen, Perez'in Red Bull'da devam etmesini 'pek olası' görmüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak

Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak

Formula 1

Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak Resmi: Williams, en az 2030 yılına kadar Mercedes motoruyla yarışacak

2024 Dakar Rallisi 3. etap: Moraes kazandı, Sainz liderliği Al-Rajhi'ye kaptırdı

2024 Dakar Rallisi 3. etap: Moraes kazandı, Sainz liderliği Al-Rajhi'ye kaptırdı

Dakar
Dakar

2024 Dakar Rallisi 3. etap: Moraes kazandı, Sainz liderliği Al-Rajhi'ye kaptırdı 2024 Dakar Rallisi 3. etap: Moraes kazandı, Sainz liderliği Al-Rajhi'ye kaptırdı

Rea: "Sonumun Rossi gibi olmasını istemiyorum"

Rea: "Sonumun Rossi gibi olmasını istemiyorum"

World Superbike

Rea: "Sonumun Rossi gibi olmasını istemiyorum" Rea: "Sonumun Rossi gibi olmasını istemiyorum"

Son Haberler

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

F1 Formula 1

Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda Red Bull, dikkatini şimdiden 2025 aracına yöneltmiş durumda

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

F1 Formula 1

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi 2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

F1 Formula 1

Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu Teknik sorumlu Tim Goss FIA'dan ayrılan son önemli isim oldu

Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

F1 Formula 1

Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim" Ben Sulayem F1'deki güç mücadelesini yeniden alevlendirdi: "Ben evin reisiyim"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol