Alonso: "Daha yukarıda başlama fırsatını kaçırdık"
Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, Brezilya GP sıralamalarından mutlu ayrılsalar da şartları daha iyi değerlendirebilselerdi, daha yukarıda yer alabileceklerini söylediler.
Ocon Sprint öncesinde sıralamaları 6. sırada tamamlarken Alonso onun hemen arkasında 7. oldu. Alpine pilotları böylece Sprint için iyi bir yer elde ettiler.
Bu sonuca rağmen Alonso, özellikle son bölümde piste daha erken çıkabilselerdi, daha yukarıda yer alabileceklerini söyledi.
Alonso, "Bugünkü sıralamalardan memnunum, çok zorlu koşullarda iyi sonuç almak zorundaydık. Başlangıçta geçiş lastikleriyle şartlara çok hızlı adapte olduk ve o dönemde ilk sırada olmak güzeldi!"
"Kuru zemin lastiklerine geçmemizin ardından yine ilk sıradaydık ve bu zorlu şartlarda hızlı göründük."
"3. seansta yağmur başladığı zaman önde olanların bundan faydalanacağını biliyorduk. Muhtemelen bu açıdan Sprint'e daha yukarılardan başlama fırsatını kaçırdık ancak Sprint'te amacımız sıra kazanmak olacak ve bunun mümkün olacağından eminim." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ocon, "Öncelikle Haas ve Kevin'i bugünkü sonuç için tebrik etmek istiyorum. Risk aldılar ve iş yaradı, bu yüzden onlar adına mutluyum. Bizim için zorlu bir seans oldu ancak sonunda, takım adına 6 ve 7. olarak iyi bir sonuç aldık."
"Hava şartları açısından çok zor bir gündü ancak lastik seçimlerinde iyiydik ve önemli olan buydu. Sprint yarışı, normalde alıştığımıza göre karışık olması açısından harika bir fırsat olacak. Sprint'te değerli puanlar almak için en iyi işi çıkarmamız lazım." dedi.
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