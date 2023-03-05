Alonso: "Daha ilk yarışta en iyi ikinci araca sahip olmak harika"

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Aston Martin, sezon öncesi testlerdeki performanslarıyla sezonun favori takımları arasında gösteriliyordu.

Alonso'nun Bahreyn GP'de ikinci ve üçüncü serbest antrenmanlarda zirvede yer alması, İspanyol pilotun pazar günkü yarışta podyum mücadelesinde olup olmayacağı konusunda merak uyandırmıştı.

5. sıradan start alan Alonso, ilk turda takım arkadaşı Lance Stroll'ün ona temas etmesiyle geriye düştü. Ancak yarış boyunca harika performans gösteren iki kez Dünya Şampiyonu, podyumun son basamağında yer almayı başardı.

Son podyumunu 2021 sezonunda elde eden Alonso, yarış sonrasında verdiği demeçte oldukça mutlu görünüyordu.

Ayrıca bisiklet kazası geçirerek testleri kaçırmak zorunda kalan takım arkadaşını, Aston Martin aracının koltuğuna döndüğü için tebrik etti.

Alonso, "Öncelikle takım arkadaşım Lance'i tebrik ediyorum. Ameliyatı 12 gün önce oldu ve şimdi herkesle birlikte mücadele ediyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Glenn Dunbar

"Harika bir hafta sonuydu, yılın ilk yarışını podyumda bitirmek muhteşem."

"Aston Martin'in daha ilk yarışta en iyi ikinci araca sahip olmak için kış boyunca yaptığı şey inanılmaz. Bu gerçek dışı." dedi.

İspanyol pilot, startta problem yaşayarak yarış boyunca geçiş yapmak zorunda kalmasının 'heyecan' hissettirdiğini de ekledi.

Alonso, "Açıkçası Ferrari ve Red Bull'un önünde başlamayı ve hızımı kullanmayı çok isterdim. Ama evet, bugün en iyi başlangıcı yapamadık ve onları pistte geçmek zorunda kaldık."

"Bu beni biraz daha heyecanlı hissettirdi, kesinlikle daha fazla adrenalin vardı. Sonuç olarak insanlar da bundan keyif alıyor. Biz de keyif aldık. Cidde için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.