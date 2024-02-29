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Formula 1 Bahreyn GP

Alonso: "Daha fazla performansa ihtiyacımız var"

Fernando Alonso, bir yıl önce Bahreyn'de çok daha iyi bir konumda oldukları için takımın 'daha fazla performans' bulması gerektiğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin, 2023 sezonuna Red Bull'un ardındaki en iyi takım olarak başlamıştı ve Alonso; ilk 8 yarışta 6 podyum elde etmişti. 

Ancak Silverstone takımı sezon ilerledikçe performans anlamında geriledi ve sezonu McLaren'ın ardında 5. olarak bitirdi. 

2024'ün ilk yarış hafta sonu olan Bahreyn'de konuşan Alonso, iki antrenman seansının ardından araç hakkında şunları söyledi: "Araç genel olarak iyi hissettirdi ama açıkçası diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz, biz sadece kendi programımıza baktık."

"Lastikleri testten oldukça iyi tanıyoruz, bu yüzden orta lastikleri kullanarak ilk antrenman seansında biraz fedakârlık yaptık."

"İkinci seansta da araç hakkında bazı şeyler öğrendik. Birkaç ayar değişikliği yaptık ve elde ettiklerimizden oldukça memnunuz, yine de asıl sonucu sıralamada her şeyi bir araya getirdiğimizde göreceğiz."

"Hâlâ daha fazla performans bulmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü 12 ay önce burada çok daha güçlü bir pozisyondaydık. Ama neler olacağını göreceğiz."

"Yine de mutluyum ve sezonun ilk sıralamasına pozitif giriyorum. Bu çok uzun bir sezon olacak."

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