Alonso: "Daha eşit araçlarla herkes podyum için savaşabilir"

F1, gelecek yıldan itibaren tamamıyla yenilenmiş kuralları karşılamaya hazırlanıyor. Bu kurallarla birlikte araçlar birbirini daha yakın bir şekilde takip edebilecek. Bununla birlikte, kısa vadede zirvedeki takımlarla diğer takımlar arasındaki farkın daha da açılabileceği yönünde endişeler de var.

F1'deki birçok farklı regülasyon değişikliği döneminde yarışmış olan Alonso, pilotların gerçekten neye sahip olduklarını gösterebilmeleri için sporun şeflerinin araçların performanslarını eşitlemeye daha çok odaklanmasının kritik olduğunu düşünüyor.

Konu hakkında konuşan çifte şampiyon, "Üzerinde durmamız gereken konu, araçlar arasındaki farklar ve gelecek yıl muhtemelen bu konudaki ilk adım olacak."

"Rekabetçi bir araç sürecek kadar şanslıysanız, tek mücadeleniz takım arkadaşınızla oluyor; başka bir takımla mücadele etmiyorsunuz ve muhtemelen o sene yapılan yarışların %95'inde podyuma çıkarsınız."

"19 yaşında, çaylak senenizde olmanız ya da 45 yaşında olup en yaşlı pilot olmanız fark etmez; [rekabetçi araçtaysanız] %95 podyuma olacaksınız."

"Belki de bu, spor olarak üzerinde durmamız gereken bir şeydir. [Podyum mücadelelerinin] herkesin podyum için mücadele edebileceğini düşünecek kadar açık olmasına ihtiyacımız var. Şu anda bu mümkün değil." dedi.

Sonrasında, bir pilot olarak gösterdiği gelişim hakkında konuşan Alonso, F1'de en iyi seviyede performans göstermek için geliştirilmesi gereken yeteneklerin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

"Bu yolculukta çok fazla şey öğreniyorsunuz. Formula 1'deki farklı durumlarla başa çıkma konusunda [çok fazla şey öğreniyorsunuz]."

Fernando Alonso, Alpine F1 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Spora ilk geldiğinizde, burada diğer tüm alt yaş kategorilerine kıyasla büyük farklılıklar olduğunu görüyorsunuz. Üç ya da dört yıl boyunca her şeyin nasıl çalıştığını, sistemi öğrenmeye devam ediyorsunuz."

"Bunun ardından bir sonraki adımı atıyorsunuz ki sanırım bu adım da araçtan nasıl maksimumu alacağınızı öğrenmek."

"Go-kartlarda ya da alt yaş kategorilerinde normalde yaptığınızın aksine, artık olay limitte sürmekten ibaret olmuyor. Burada yarış içinde farklı sorunlarla ve senaryolarla başa çıkmanız gerekiyor. Lastik aşınması, strateji gibi her hafta sonu doğru yapmanız gereken şeyler [var]."

"Sonunda her yarışta ve araca her oturduğunuzda daha iyi olduğunuz bir noktaya geliyorsunuz çünkü araç hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz ve takım, sizin sürüş stilinizi spesifik olarak o yıla, o yılki lastiğe ve o yılki aerodinamik tasarıma göre geliştirmeye yardımcı oluyor."

"Sonrasında, bir sonraki sezonda, her şey yeniden başlıyor ve birkaç şeyi yeniden öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir pilot olarak sürekli gelişiyorsunuz."