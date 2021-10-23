Alonso da yeni güç ünitesine geçmesinin ardından grid cezası alacak!
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
Alpine pilotu Fernando Alonso, Amerika GP'de yeni bir güç ünitesine geçmesi nedeniyle grid cezası aldı ve yarışa gerilerden başlayacak.
Alonso, Austin'deki ilk antrenman seansında pist üstünde durmuştu. İspanyol sürücü yeniden yola devam edebilse de takım güç ünitesinin sağlamlığından emin değildi ve bunun üzerine güç ünitesini değiştirme kararı aldı.
Bu kapsamda Alonso'ya sıfır set bir güç ünitesi takıldı ve bu, Alonso'nun yarışa gerilerden başlayacağı manasına geliyor.
Devamı gelecek...
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Alonso da yeni güç ünitesine geçmesinin ardından grid cezası alacak!
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