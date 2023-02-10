Alonso da yardım çağrısı yaptı: "Türkiye'ye yardım gerekiyor"

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası maalesef an itibariyle 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Beşinci gün olmasına rağmen hâlâ enkazlardan canlı şekilde kurtulan insanlarımız var ve umudumuz hep devam ediyor.

Bir yandan da bölgedekilerin yardıma ihtiyacı var ve tüm dünya, bu konuya duyarsız kalmamış durumda.

Son olarak UNICEF'in elçisi de olan Fernando Alonso, Türkiye ve Suriye içinde yardım çağrısında bulundu.

Alonso şöyle dedi: "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda insan acil tıbbi bakıma ve temiz suya ihtiyaç duyuyor."

"Unicef İspanya, etkilenen çocuklara ve ailelerine yardım ediyor."

"Tüm desteğim etkilenenlerle."

İspanyol pilot daha sonra yardım talebinde bulundu ve bir yardım linki paylaştı.