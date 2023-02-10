Alonso da yardım çağrısı yaptı: "Türkiye'ye yardım gerekiyor"
Fernando Alonso, Türkiye için yardım çağrısında bulunan sürücüler arasına katıldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası maalesef an itibariyle 18 bin 342 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Beşinci gün olmasına rağmen hâlâ enkazlardan canlı şekilde kurtulan insanlarımız var ve umudumuz hep devam ediyor.
Bir yandan da bölgedekilerin yardıma ihtiyacı var ve tüm dünya, bu konuya duyarsız kalmamış durumda.
Son olarak UNICEF'in elçisi de olan Fernando Alonso, Türkiye ve Suriye içinde yardım çağrısında bulundu.
Alonso şöyle dedi: "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda insan acil tıbbi bakıma ve temiz suya ihtiyaç duyuyor."
"Unicef İspanya, etkilenen çocuklara ve ailelerine yardım ediyor."
"Tüm desteğim etkilenenlerle."
İspanyol pilot daha sonra yardım talebinde bulundu ve bir yardım linki paylaştı.
"Honda, 2026 sezonu için McLaren ile temasa geçti" iddiası
Chandhok: "Verstappen, Hamilton'ın 2017'de attığı adımı tekrarladı"
Son Haberler
Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"
Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım" Horner: "Eğer 2022 bütçe sınırının altında değilsek çok şaşırırım"
Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"
Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil" Steiner: "Takım sayısını artırmak, mevcut takımlar için faydalı değil"
Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!
Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu! Alfa Romeo, C43 ile yapılan ilk testin ardından mutlu!
Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı
Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı Red Bull, RB19'u Silverstone'da piste çıkardı
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.