Alonso: ''Cumartesi günü iyi bir iş çıkartmalıyız''

2018'de spordan ayrılan Alonso, 3 senelik bir aranın ardından Monte Carlo'ya geri dönüyor. Burada tekrar yarışmanın nasıl hissettirdiği sorulan Alonso, soruyu şöyle yanıtladı: ''Dört gözle bekliyorum. Bence bu çok özel bir hafta sonu ve [buradaki] pist çok farklı. Buradaki adrenalin seviyeniz, diğer hafta sonlarına kıyasla daha yüksek oluyor. Yani, arabayı sürmek için sabırsızlanıyorum ve umarım temiz bir hafta sonu geçiririz.''

Monako'nun dar ve virajlar ile domine edilen pist yapısı nedeniyle, yarışlarda geçiş yapmak oldukça zor. Bundan ötürü, sıralama turları Monte Carlo'da ayrı bir önem kazanıyor.

İyi bir sonuç almak için sıralama turlarının önemli olduğunu belirten İspanyol pilot, konu hakkında ''Cumartesi günleri iyi bir sonuç almak burada çok önemli dolayısıyla cumartesi günü hep %100'ünüzde oluyorsunuz. Pazar günleri biraz daha muhafazakar olabiliyorsunuz.''

''Q3'de yapabileceklerimiz hakkında ve iki araçla puan alabilme konusunda iyimseriz. Özellikle Cumartesi günü, iyi bir iş çıkartmalıyız ama iyi bir hafta sonu olacak gibi.'' ifadelerini kullandı.

Alonso, 2006 ve 2007 senelerinde Monako'da yarışı kazanmayı başarmıştı. Uzun kariyerinde, Monte Carlo'daki favori anları sorulan Alonso, ''Burada aldığım 2 zafer olmalı. Monako, sıralama turları performansınız ve yarışta bu sırayı koruyabilmeniz ile alakalı.''

''İki galibiyetim de çok farklıydı. 2006'daki belki de [Monako'daki] ilk galibiyetim olduğundandır, çok özel hissettirmişti ama bir yandan garipti de çünkü Michael [Schumacher], sıralama turlarında pole pozisyonunu almıştı ama son virajdaki olayından dolayı inceleme altındaydı.''

''Yani pole pozisyonunda olduğumu gece 10'da öğrendim. Bu biraz garip bir histi ama sonrasında Pazar günü her şey çok özeldi çünkü ilkimdi.''

''2007'de ise her şey daha sorunsuzdu. Pole pozisyonundan başlayıp kazanmıştım ama ikisi de özel hissettirdi.'' yanıtını verdi.

Bugün, Jackie Stewart'ın 1971 Monako Grand Prix'sindeki zaferinin 50. yıl dönümü. Bazı Formula 1 takipçileri, o dönemki araçları sürmenin zorluğundan dolayı bu dönemi ''Formula 1'in altın çağı'' olarak görüyor.

Alonso, bu dönemki pilotlara saygı duyduğunu belirtse de dönemler arasında karşılaştırma yapmayı doğru bulmuyor.

Konu hakkında konuşan İspanyol pilot şu ifadeleri kullandı: ''Bence araçları, şampiyonaları, araçları ve sürüş stillerini karşılaştıramayız. O yılların ve o araçları Monako'da sürmenin mükemmel olduğunu düşünüyorum. [O araçları sürmenin] ne kadar zor ve çetrefilli olduğunu sadece hayal edebilirim.''

''Aynı zamanda, şimdi elimizde 15-20 saniye kadar daha hızlı giden araçlar var. Yani meydan okuma hâlâ aynı: elindeki paketten en iyisini çıkarman gerek. Turunuzu istersiniz 1:30.000 saniyede atın isterseniz 1:10.000 saniyede atın fark etmiyor. Aracı sürerken ortaya koyduğunuz ruh ve elinizdeki paketten en iyi çıkarma çabası değişmiyor.''

''Formula 1'de geçmiştekilerin başardıklarına ve o araçları sürme kabiliyetlerine büyük saygı duyuyorum. Bence, 20-30 sene sonra bizim yaptığımız yarışlar da izlendiğinde [bize] aynı saygı duyulacaktır.''

Fernando Alonso, Alpine F1, and Lewis Hamilton, Mercedes, in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool