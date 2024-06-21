Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"

İki kez Dünya Şampiyonu olan Alonso, evindeki hafta sonuna iyi bir şekilde başlamayı umuyordu ancak cuma günü pek umduğu gibi gitmedi.

Alonso, ilk antrenman seansında dokuzuncu olurken ikinci seansta beş sıra geriledi.

Seansın ardından Alonso, "Zor bir gündü, yol tutuşu oldukça düşüktü."

"Bu yüzden bu gece, yarın için daha fazla hız bulmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alonso'ya Barselona gibi daha geleneksel bir piste geri dönmenin yardımcı olup olmadığı soruldu ancak Aston Martin pilotu Circuit de Barcelona-Catalunya'nın ilerideki pistler için bir referans noktası olduğu iddiasını reddederek, modern F1 takviminde az sayıda pistin buraya benzediğini söyledi.

"Bu gerçekten de geleneksel bir pist olarak neyi adlandırdığınıza bağlı. Bence artık çok sayıda Bakü, Miami ve Vegas tarzı pist var. Yani takvimde Barselona ile aynı olan 6-7 pist ve farklı olan 18 pist var."

Lance Stroll de günün ardından takım arkadaşına benzer ifadeler kullandı.

"Bizim için zorlu bir gündü."

"Çok rekabetçi değildi, bu yüzden bu gece bakmamız ve yarın ne yapabileceğimizi görmemiz gereken çok şey var."

"Yüksek derecede lastik bozulması yaşıyoruz. Bu pist her zaman yüksek dereceli bir pisttir, bu yüzden pazar günü lastik yönetimi zor olacak ama yarın için bir şeyler bulmamız gerekiyor."