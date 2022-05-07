Alonso: "Cumartesi günü herkes gelişecek"

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Alpine, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında temel olarak pisti anlamaya ve aracın yarış temposunu geliştirmek için farklı denemeler yapmaya odaklandı.

Alonso, en hızlı turunda trafikte kalmasına rağmen günü beşinci sırada tamamlarken, Esteban Ocon da yine kendisine ilk onda yer buldu.

Seansın ardından konuşan Alonso, hafta sonu hakkında pozitifti.

İspanyol pilot, "Pisti öğrenme ve simülatörde attığımız turların ardından gerçek pistte sürüş yapma anlamında iyi bir gündü."

"Her zaman simülatör ve gerçek hayat arasında bazı farklılıklar oluyor. Bu açıdan her şey bugün durumu çabucak kavramakla alakalıydı."

"Buranın sürüş anlamında ilginç bir pist olduğunu söyleyebilirim. Kolay bir yer değil. Herkes için risk faktörü var ve odaklanmanız gerekiyor. Fiziksel olarak, sıcaklık ve diğer her şeyle konsantrasyon kaybı yaşayabilir ve hata yapabilirsiniz. Bu açıdan düzgün şekilde hazırlanmalısınız."

"Fakat kendi açımızdan temiz bir cuma günü geçirdik."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şu anda analiz edecek çok fazla verimiz var ve herkesten daha fazla performans geleceğini görebilirsiniz. Aracı geliştirmeye devam etmeliyiz."

"Bunun dışında bu hafta sonu yeniden hızlı görünüyoruz ve bence iyi bir konumdayız. Bu açıdan iyimserim."

Alonso şunları da ekledi: "Dediğim gibi hızlı görünüyoruz ama tüm takımlar daha fazlasını yapacak. Normalde yeni bir pistte cuma günü çok şey öğrenirsiniz ve aracı cumartesi için tamamen değiştirirsiniz. Bizim için de durum öyle. Bu yüzden herkesin daha fazlasını yapacağını düşünüyorum."

Ocon ise her iki seansta da Alonso'nun gerisinde kaldı ve günü hakkında şunları söyledi: "Herkes için yeni olan bu piste sürüş yapmanın nasıl bir şey olduğunu görmek güzeldi."

"Daha önce yaptığımız simülatör çalışmaları sayesinde, aracın nasıl davranacağına dair bazı bilgilerimiz vardı fakat şimdi bunları verilerle doğrulamaya ve daha derinlemesine analizler yapmaya başlıyoruz."

"Aracımız şimdiye kadar rekabetçi görünüyor ve doğru yönde ilerliyor, ki bu da iyi bir haber. Ancak önemli olan cumartesi ve pazar. Eminim daha da fazlasını yapabiliriz."