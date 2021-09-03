Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Hem Alpine pilotu Esteban Ocon hem de takım arkadaşı Alonso, cuma günkü her iki antrenman seansında ilk ona girmeyi başardı İkili ilk seansta 6. ve 7. olurken, ikinci seansta Ocon ikinci, Alonso ise altıncı oldu.

Cuma günü birden fazla kırmızı bayrak çıksa da, Ocon gününün gidişatından memnun olduğunu dile getirdi.

Ocon, “Bazı şeyleri geliştirebileceğimizi hissediyorum fakat bugün kesinlikle çok güçlü hissettim. Muhtemelen bu yıl şimdiye kadar mükemmele en yakın denge buydu. Bence pistin yüksek yol tutuşu kesinlikle dengeye yardımcı oluyor. Bugün aracı sürmek büyük bir zevkti, çok eğlenceliydi ve yarın da aynısı şekilde olmasını umuyoruz."

"Simülatörde yaptığımız çalışmalar, genel olarak yarışa iyi bir ayarla gelmemize ve hazır olmamıza yardımcı oldu."

"Gerçek piste geldiğimiz vakit ince ayar yapmaya devam ediyoruz fakat simülatörde, pist üstünde anlamamızın vakit alacağı bazı şeyler bulduk. Bu yüzden simülatör üzerinde yaptığımız çalışmaların ve fabrikadaki çocukların simülasyonu gerçeğe bu kadar yaklaştırmasının harika olduğunu düşünüyorum."

Fakat Alonso, takım arkadaşından daha temkinli davranmayı seçti.

Alonso, "İyi bir cuma günüydü fakat cuma günleri hep hızlıyız, Cumartesi ve Pazar günleri ise o kadar hızlı değiliz. Bu yüzden yarını beklememiz gerekiyor fakat şu ana kadar aracımız rekabetçi görünüyor."

"Seanslar kimse için sorunsuz değildi ve çok sayıda kırmızı bayrak vb. şeyler gördük, bu yüzden herkesin büyük ilerlemeler kaydedeceğini düşünüyorum. Bu, bizim için de aynı."

"Bugün kolay değildi çünkü her iki veya üç turda bir trafikte kalıyorduk, lastikler soğuduğu için pek çok anlamda sıfırdan başlamak gerekiyor. Yani yarın trafik yüzünden zor olacak. Q1 herkes için zor geçecek.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images