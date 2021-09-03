Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, hafta sonu hakkında büyük umutlara girmeden önce, kalan kısmın nasıl geçtiğini görmek istiyor.

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Hem Alpine pilotu Esteban Ocon hem de takım arkadaşı Alonso, cuma günkü her iki antrenman seansında ilk ona girmeyi başardı İkili ilk seansta 6. ve 7. olurken, ikinci seansta Ocon ikinci, Alonso ise altıncı oldu.

Cuma günü birden fazla kırmızı bayrak çıksa da, Ocon gününün gidişatından memnun olduğunu dile getirdi.

Ocon, “Bazı şeyleri geliştirebileceğimizi hissediyorum fakat bugün kesinlikle çok güçlü hissettim. Muhtemelen bu yıl şimdiye kadar mükemmele en yakın denge buydu. Bence pistin yüksek yol tutuşu kesinlikle dengeye yardımcı oluyor. Bugün aracı sürmek büyük bir zevkti, çok eğlenceliydi ve yarın da aynısı şekilde olmasını umuyoruz."

"Simülatörde yaptığımız çalışmalar, genel olarak yarışa iyi bir ayarla gelmemize ve hazır olmamıza yardımcı oldu."

"Gerçek piste geldiğimiz vakit ince ayar yapmaya devam ediyoruz fakat simülatörde, pist üstünde anlamamızın vakit alacağı bazı şeyler bulduk. Bu yüzden simülatör üzerinde yaptığımız çalışmaların ve fabrikadaki çocukların simülasyonu gerçeğe bu kadar yaklaştırmasının harika olduğunu düşünüyorum."

Fakat Alonso, takım arkadaşından daha temkinli davranmayı seçti.

Alonso, "İyi bir cuma günüydü fakat cuma günleri hep hızlıyız, Cumartesi ve Pazar günleri ise o kadar hızlı değiliz. Bu yüzden yarını beklememiz gerekiyor fakat şu ana kadar aracımız rekabetçi görünüyor."

"Seanslar kimse için sorunsuz değildi ve çok sayıda kırmızı bayrak vb. şeyler gördük, bu yüzden herkesin büyük ilerlemeler kaydedeceğini düşünüyorum. Bu, bizim için de aynı."

"Bugün kolay değildi çünkü her iki veya üç turda bir trafikte kalıyorduk, lastikler soğuduğu için pek çok anlamda sıfırdan başlamak gerekiyor. Yani yarın trafik yüzünden zor olacak. Q1 herkes için zor geçecek.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Önceki haber

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

2 s
2
Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

1 s
3
Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

6 s
4
Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

1 s
5
Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

2 s
Son Haberler
Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
F1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

0dk
İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
F1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

1 s
Verstappen: "Turumuz temsili değil"
F1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

1 s
Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"
F1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

2 s
Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
F1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

2 s
Son Videolar
Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
7 s

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
7 s

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Turumuz temsili değil" Hollanda GP
Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı! Hollanda GP
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı Hollanda GP
Formula 1

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

Verstappen: "Turumuz temsili değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Magny-Cours 1. antrenman: Rea hızlı başladı, Toprak 4. oldu

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Raikkonen'in emekli olmasını nasıl karşıladılar?

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı
Formula 1 Formula 1

Ocon, Norris'le olan olaydan ötürü uyarı aldı

Son Haberler

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Verstappen: "Turumuz temsili değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.