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Alonso: "Çözüm bulmamız gereken küçük sorunlarımız var"

Alpine pilotu Fernando Alonso, takımın çözüm bulması gereken bazı küçük sorunlar yaşadıklarını kabul etse de, genel anlamda iyimser görünüyor.

Alonso: "Çözüm bulmamız gereken küçük sorunlarımız var"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alpine, 2022 kurallarına en çok odaklanan takımlardan birisi olduğu için, yeni dönemden epey umutlu.

Barselona testinde yeni A522'yi gerçek anlamda ilk kez test eden Alpine, test boyunca dolu depoyla sürüş yaptı ve düzlüklerde DRS dahi açmadı.

Her şey pozitif görünse de, testin son gününde Alonso'nun yolda kalmasına neden olan bir hidrolik sorunu yaşandı. Sonrasında bu sorun, yangına döndü ve aracın arkası alev aldı.

Sonuç olarak Alpine, testi erken kapatmak zorunda kaldı. Bu da bazı endişeleri beraberinde getiriyor çünkü kışın araçta dayanıklılık sorunları olduğu yorumları vardı.

Alonso, RTVE'ye verdiği demeçte çözmeleri gereken bazı sorunlar olduğunu söylese de iyimserliğini korumaya devam etti.

Alonso şöyle dedi: "Yeni motorumuzla güç açısından ileriye doğru iyi bir adım atmayı başardık."

"Umarım diğerlerinin seviyesinde olabiliriz."

"Fakat yeni yakıta geçtiğimiz için güç ünitesinde performansı kaybı olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu nedenle motor performansı hakkında konuşurken bu faktörü de dikkate almalıyız."

"Aracın performansına gelirsek, açıkçası bu konuda memnun olup olmadığım konusunda bir şey söyleyemiyorum."

"Henüz ilk günlerdeyiz ve genel olarak işlerin gidişatından memnunum. Yeni sezonun hemen öncesindeyiz. Yeni bir yıla ve yeni bir döneme başlıyoruz."

"Bu açıdan hislerim biraz karmaşık. Fakat dediğim gibi, araçla henüz ilk günlerimizi geçiriyoruz. Olumlu olan şeyler var, ayrıca çözüm bulmamız gereken her zamanki küçük sorunlarımız da var."

Fernando Alonso, Alpine F1 A522

Fernando Alonso, Alpine F1 A522

Fotoğraf: Erik Junius

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