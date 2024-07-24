Alonso: "Cowell, Aston Martin'e önemli bir zamanda geliyor"

Aston Martin bu ayın başlarında, Martin Whitmarsh'ın CEO görevi için Andy Cowell ile anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Cowell en çok 2014-20 yılları arasında Mercedes AMG High Performance Powertrains'i yönetmesiyle biliniyor.

Çok büyük bir bilgi birikimine sahip olan Cowell'ın gelişinin Honda ile kurulacak ortaklık için kritik önemde olduğu düşünülüyor.

Alonso, Cowell'ın tecrübesinin Aston Martin'in Honda ile entegrasyonuna yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Öyle diyebilirim ama bu dışarıdan bir görüş. Belki de siz onu benden daha iyi tanıyorsunuzdur."

"Fakat geçmişi ve deneyimine baktığımızda, Honda ile birlikte olacağımız, kendi vites kutumuzu üreteceğimiz, Aramco ile kendi yakıtımıza sahip olacağımız, tüm bunları başkalarıyla ya da Honda ile çalışan diğer takımlarla paylaşmayacağımız çok önemli bir zamanda buraya geliyor."

"Takımımızın önünde kesinlikle bazı büyük zorluklar var."

“Böyle bir dönemde bu tür insanlar, harika mühendisler ve tasarımcılar bize kesinlikle yardımcı olacaktır.”

"Yani çok mutluyum, Cowell'ı şahsen tanımıyorum fakat ona geçmişte karşılaştığım bir rakip olarak saygı duyuyordum."

"Şimdi Andy ile tanışmayı ve takımla ilgili neler düşündüğü hakkında sohbet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Açıkçası Lawrence da ona çok güveniyor."