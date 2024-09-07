Alonso: "Colapinto, Singapur için iyi hazırlanmalı"

Williams'ta Logan Sargeant'ın yerini alan ve geçen hafta sonu ilk kez yarışan Franco Colapinto, 18. sıradan başladığı yarışı 12. sırada bitirdi.

Blick'te yazan Formula 1 gazetecisi Roger Benoit, "Colapinto dünya şampiyonasında Valtteri Bottas'ı bile geride bıraktı." dedi.

21 yaşındaki Colapinto'nun 12.liği, Sargeant'ın tüm sezon boyunca elde ettiği derecelerden daha iyiydi.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, Colapinto hakkında şunları söyledi: "Çok iyi bir yarış çıkardı ve bunu ona kapalı parkta söyledim."

"Bana koltuk yüzünden sırtında biraz ağrı olduğunu söyledi."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"İlk defa bu kadar hızlı bir tempoda iki saat boyunca araçta kalmıştı. Ancak şimdi o koltuğu ayarlamak için iyi hazırlanmalı çünkü Singapur, dinlenebileceğiniz pek çok yerin olduğu Monza kadar kolay değil."

"Pilot için iş yükü açısından Monza en kolay pistlerden biri. Ama Bakü'de ve özellikle Singapur'da durum tamamen farklı olacak."

Colapinto yarıştan sonra gerçekten de 'ağrılı ve bitkin' olduğunu doğruladı.

Williams pilotu, "İyi bir yarıştı, takım çok mutluydu."

"Şu anda tüm bilgileri sindiriyorum ve her yerim ağrıyor, bu gerçekten korkunç!" diyerek güldü.