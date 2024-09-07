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Formula 1 İtalya GP

Alonso: "Colapinto, Singapur için iyi hazırlanmalı"

Fernando Alonso, çaylak Williams pilotu Franco Colapinto'yu yaklaşan Bakü ve Singapur Grand Prix'lerindeki fiziksel zorluklar için uyardı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Franco Colapinto, Williams Racing

Franco Colapinto, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Williams'ta Logan Sargeant'ın yerini alan ve geçen hafta sonu ilk kez yarışan Franco Colapinto, 18. sıradan başladığı yarışı 12. sırada bitirdi.

Blick'te yazan Formula 1 gazetecisi Roger Benoit, "Colapinto dünya şampiyonasında Valtteri Bottas'ı bile geride bıraktı." dedi.

21 yaşındaki Colapinto'nun 12.liği, Sargeant'ın tüm sezon boyunca elde ettiği derecelerden daha iyiydi.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, Colapinto hakkında şunları söyledi: "Çok iyi bir yarış çıkardı ve bunu ona kapalı parkta söyledim."

"Bana koltuk yüzünden sırtında biraz ağrı olduğunu söyledi."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"İlk defa bu kadar hızlı bir tempoda iki saat boyunca araçta kalmıştı. Ancak şimdi o koltuğu ayarlamak için iyi hazırlanmalı çünkü Singapur, dinlenebileceğiniz pek çok yerin olduğu Monza kadar kolay değil."

"Pilot için iş yükü açısından Monza en kolay pistlerden biri. Ama Bakü'de ve özellikle Singapur'da durum tamamen farklı olacak."

Colapinto yarıştan sonra gerçekten de 'ağrılı ve bitkin' olduğunu doğruladı.

Williams pilotu, "İyi bir yarıştı, takım çok mutluydu."

"Şu anda tüm bilgileri sindiriyorum ve her yerim ağrıyor, bu gerçekten korkunç!" diyerek güldü.

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