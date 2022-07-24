Alonso: "Çok sağlam bir yarıştı"
Alpine pilotu Fernando Alonso, Fransa GP'de çok sağlam bir yarış çıkardıklarını söyledi ve McLaren ile aralarındaki mücadelenin son yarışa kadar gidebileceğini belirtti.
Alonso, 7. sırada başladığı Fransa GP'de güçlü bir start alarak 5. sıraya yükseldi.
İlerleyen turlarda Mercedes pilotu George Russell'a geçildi ve yarışı lider götüren Charles Leclerc'in kaza yaparak yarış dışı kalmasının ardından tekrar beşinci sıradaydı.
Son bölümde Carlos Sainz'a geçilen Alpine pilotu, arkasındaki Lando Norris'in kendisine yaklaşmasına izin vermedi ve bu yılki en sürüşlerinden birini çıkararak altıncı sırada finiş gördü.
Yarışın ardından konuşan Alonso, "Memnum. İyi bir yarış çıkardık. Hafta sonunun başında, tempomuzun harika olmadığı konusunda biraz endişeliydik ama öndeki ilk üç takımın tam arkasında finiş gördük."
"Bu yıl normalde ilk yedide veya önümüzde yarış dışı kalan olduğu zaman ilk altıda oluyoruz. Bugün Leclerc yarış dışı kaldı ve ilk altı için bundan faydalandık. Bence çok sağlam bir yarıştı." dedi.
Alpine, sıralama seansının ardından McLaren ile aradı fark yakın olduğu için endişeliydi ve Norris, yarışta Alpine pilotlarını avlayabileceklerini belirtmişti.
McLaren'ın güncellemelerine rağmen önde kalmanın iyi olup olmadığı sorulan Alonso, "Bence McLaren bu hafta sonu çok hızlıydı ve sezon boyunca çok hızlı olacaklar. Bu yüzden takımlar şampiyonası için Abu Dhabi'ye kadar mücadele edeceğimizi düşünüyorum."
"Yedinci sıradan beşinciliğe çıkarak iyi bir start aldım ama sonrasında, üçüncü veya dördüncü turda gerçek pozisyonunuza geliyorsunuz."
"Bugün yapabildiklerime biraz şaşırdım. Cuma günü uzun sürüşlerde oldukça iyiydik. Yani bu hafta sonu biraz tek tur performansımızda kaybettiğimizi gördük ve bunu düzeltmemiz gerek. Budapeşte'de iyi bir cumartesi geçirmek çok önemli olacak." dedi.
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