Alonso: "Çok rüzgarlıydı ancak araç iyi hissettirdi"

Aston Martin'in kendi evinde yarışan Aston Martin'de Alonso ilk antrenman seansında 4. olurken 2. antrenman seansında ancak 10. olabildi.

Sabah seansında 9. olan Stroll ise öğleden sonra daha yukarıda yer alan isimdi. Parmağına vuran taş nedeniyle acı çektiğini söyleyen Stroll, günü 6. sırada tamamladı.

Aston Martin, Cuma günkü verilere göre bir kez daha Red Bull arkasındaki yakın mücadelenin içerisinde olacağı izlenimini verdi.

Alonso, "Silverstone'da olmak, AMR Teknoloji Kampüsü'ne giden yolda yarışmak güzel bir şey. Bu pist Formula 1 araçlarıyla her zaman çok fazla adrenalin sağlıyor. Bugün çok rüzgarlı olduğu için sürüş zordu ancak araç iyi hissettirdi. İki seansta birkaç şey test ettik ve analiz etmemiz gereken çok şey var. Hava değişecek gibi duruyor, bakalım ne tür koşullarla karşılaşacağız?" dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Stroll, "Bugün Silverstone'da piste çıkmak harikaydı. Burası gibi başka bir yer yok. Birinci antrenman seansının ardından ayarlarda birkaç değişiklik yaptık ve AMR23 ikinci seansta daha güçlü hissettirdi."

"Gece üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler var ancak performansımız iyi görünüyordu, bu yüzden iyimser hissediyorum."

"Hava sıcaklığı düşecek, bakalım bu durum bize ne getirecek? Bölgede yağmur olabilir. İlginç bir sıralama bizi bekliyor olabilir." dedi.