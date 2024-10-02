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Formula 1

Alonso, çocukken futbolcu olmak istiyormuş

Fernando Alonso, yarış pilotu olmayı kendisinin seçmediğini, hatta futbolcu olmayı daha çok sevdiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, çocukluk yıllarında futbol oynamayı yarışmaktan daha çok sevdiğini belirtti.

İspanyol pilot, babasının yönlendirmesiyle yarışçı olduğunu ve aslında bir dönem futbolcu olmayı hayal ettiğini belirtti.

Alonso şunları söyledi: "Sekiz, dokuz, on yaşlarımdayken hafta içi okulda futbol oynuyordum, kaleciydim."

"Hafta sonları ise yarışlara gidiyordum ama futboldan daha fazla keyif aldığımı hatırlıyorum.  Yine de bunu babama söyleyemezdim."

"Sonradan düşündüğümde futbolda yüzlerce, binlerce oyuncu var. Formula 1'de ise sadece 20 pilot yarışıyor. Bu yüzden F1 daha cazip gelmişti."

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