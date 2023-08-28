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Alonso, çifte geçiş yaptığı çizgiyi Cuma günü keşfetmiş!

İlk turda yaptığı çifte geçişle podyum yolunda büyük avantaj kazanan Fernando Alonso, üçüncü virajdaki iç çizginin daha fazla yol tutuşuna sahip olduğunu Cuma günü keşfetmiş.

Altay Gök
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Yarışa beşinci sıradan başlayan Alonso, belki de kariyerinin en iyi yarışlarından birini çıkarttı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek dört yarıştır devam eden podyum hasretini dindirdi.

Alonso'nun yarışındaki en iyi an ise hiç şüphesiz ki ilk turda yaptığı ve hem Alex Albon'u, hem de George Russell'ı geride bıraktığı atak oldu.

Herkesin dış çizgiyi tercih ettiği hafif oval virajda erken frenleyen ve kendini iç çizgiye atan Alonso, frenlemede Albon'u, hızlanmada da Russell'ı geçerek tam bir IndyCar geçişi yaptı.

Yarışın ardından yüzü gülen Alonso, bu çizgiyi Cuma günü antrenman seanslarında keşfettiğini öne sürmekte.

Alonso, "Cuma antrenmanlarından birinde hava ıslaktı, piste çıkış turlarından birinde normal yarış çizgisinden birkaç aracın gitmesine izin verdim, ardından iç tarafta epey yol tutuşu olduğunu keşfettim."

"Dolayısıyla bütün hafta sonunun ıslak geçme ihtimalini değerlendirerek bu çizgiyi aklımda tuttum."

"Yarış başladığında vizörümde epey damla vardı. Yaşayabileceğiniz en kötü senaryolardan birisi, nitekim kuru zemin lastikleriyle yarışa başlıyorsunuz ve yağmur yağdığını görüyorsunuz.

"Yağmur nedeniyle ilk virajdaki frenlemede ya da 3. virajda nasıl bir yol tutuşu bulacağınıza dair hiçbir fikriniz olmuyor."

"Ancak yol tutuş seviyesi nedeniyle herkesin 3. virajda biraz dikkatli olacağını düşündüm, bu virajın dışında biraz yeni boya olduğu için ekstra dikkat etmeniz de gerekmekte."

"Bu yüzden iç çizginin işe yarayabileceğini düşündüm ve sonuç olarak iki aracı birden geride bıraktım. Hiç şüphesiz ki ayın geçişi olmalı!" dedi.

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