Alonso: "Cidde'deki kadar rekabetçi görünmüyoruz"

Alonso, aslında sıralamalarda ön bölüme yakın görünüyordu ancak sıralamaların 3. seansında işler Aston Martin için tersine gitti.

Lance Stroll, tek set temiz lastiği ile seansa geç başlayıp az tur atarken Alonso, temiz lastiklerle ilk turunda 6. virajda pist dışına çıktı ancak kaza yapmadan dönmeyi başardı. Buna rağmen Alonso, ikinci turunda da istediği gibi bir tur zamanı elde edemedi. Aston Martin pilotları böylece 9 ve 10. oldular.

Sıralamaların ardından konuşan Alonso, "Genel olarak bu hafta sonu biraz daha az rekabetçi hissettiğimizi düşünüyorum. Örneğin aracımı 1., 2. ve 3. antrenman seanslarında Cidde'deki kadar hızlı değildi. Cidde'de 2. antrenmanda 1., 3. antrenmanda 2.'ydik ama burada durum böyle değildi. Yani evet, tempo açısından biraz daha sorunlu bir hafta sonu oluyor."

"Sıralamaların 3. seansı, evet, ideal değildi. İlk denemede 6. virajda çakıllara girdim. Ve son yeni lastik setinde araca tam olarak güvenemiyordum. Ve güvenemedim. Yani evet, Q3 biraz zordu. Q1 ve Q2, kaç set kullandığınıza bağlı, biraz daha iyi veya daha kötü görünebilir ama evet, bence daha fazla tempo bulmamız gerekiyor." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Araçta bu pistte belirgin bir eksiklik olup olmadığı sorusunu Alonso, "Hayır, araç yol tutuşu düşük gibi hissettiriyor ama özellikle kötü değil, sadece yol tutuşu eksik, sadece çok fazla kayıyor. Rüzgara karşı biraz fazla hassas, turdan tura tutarsızlık var ama sanırım herkes için aynı." şeklinde cevap verdi.

Alonso, Avustralya GP'de lastiklerin çok önemli olacağını, diğer taraftan genelde olaylı olduğu için yarışı bitirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Alonso, "Melbourne'de her zaman bir sürü güvenlik aracı, bir sürü olay oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi lastikler için kolay bir yarış olmayacağını düşünüyorum. Bence ufalanma sorunu herkes için bir endişe kaynağı. Bakalım lastikleri diğerlerinden daha iyi yönetebilecek miyiz?"

"Her iki araçla da puan sıralamasında, yani ilk onda başlıyoruz ve her iki araçla da puan sıralamasında bitirmek istiyoruz." dedi.