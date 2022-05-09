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Formula 1 / Miami GP Haberler

Alonso ceza aldı, puan barajının dışına düştü

Fernando Alonso, yarış sonunda aldığı beş saniyelik bir ceza nedeniyle Formula 1 Miami Grand Prix'sinden puansız ayrıldı.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alonso ceza aldı, puan barajının dışına düştü
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Yarış içerisinde Pierre Gasly ile yaşadığı temastan ötürü beş saniyelik bir ceza alan Alonso, zaten sekizinci sıradan dokuzuncu sıraya gerilemişti ve hafta sonunu iki puanla kapatmıştı. Ancak 14. virajda pistten ayrılıp, kalıcı bir avantaj yakaladığından ötürü beş saniyelik bir zaman cezası daha aldı.

Ceza Alonso'nun yarış süresine eklendi ve İspanyol pilotu 11. sıraya düşürdü. Alexander Albon, dokuzuncu sıraya yükselip iki puan alırken, Lance Stroll 10. sıraya yükseldi ve hafta sonunun son puanını aldı.

Alonso ayrıca bir de ceza puanı aldı ve böylelikle FIA lisansındaki ceza puanı sayısı beşe yükseldi.

Nihai yarış sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Puan
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 57 1:34'24.258   26
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 57 1:34'28.044 3.786 18
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 57 1:34'32.487 8.229 15
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 57 1:34'34.896 10.638 12
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 57 1:34'42.840 18.582 10
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 57 1:34'45.626 21.368 8
7 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 57 1:34'49.331 25.073 6
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 57 1:34'52.644 28.386 4
9 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 57 1:34'56.623 32.365 2
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 57 1:35'01.284 37.026 1
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 57 1:35'01.386 37.128  
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 57 1:35'04.404 40.146  
13 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 57 1:35'05.160 40.902  
14 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 57 1:35'14.194 49.936  
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 57 1:35'37.563 1'13.305  
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 56 1:33'33.863 1 Lap  
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 54 1:30'38.918 3 Laps  
  France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 45 1:16'26.740 12 Laps  
  United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 39 1:02'29.442 18 Laps  
  China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 10'13.033 51 Laps  
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Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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