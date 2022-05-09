Alonso ceza aldı, puan barajının dışına düştü

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Yarış içerisinde Pierre Gasly ile yaşadığı temastan ötürü beş saniyelik bir ceza alan Alonso, zaten sekizinci sıradan dokuzuncu sıraya gerilemişti ve hafta sonunu iki puanla kapatmıştı. Ancak 14. virajda pistten ayrılıp, kalıcı bir avantaj yakaladığından ötürü beş saniyelik bir zaman cezası daha aldı.

Ceza Alonso'nun yarış süresine eklendi ve İspanyol pilotu 11. sıraya düşürdü. Alexander Albon, dokuzuncu sıraya yükselip iki puan alırken, Lance Stroll 10. sıraya yükseldi ve hafta sonunun son puanını aldı.

Alonso ayrıca bir de ceza puanı aldı ve böylelikle FIA lisansındaki ceza puanı sayısı beşe yükseldi.

Nihai yarış sonucu:

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images