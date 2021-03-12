Alonso çenesinden daha fazla ameliyat olacak

İspanyol pilot, geçen ay İsviçre'de bisiklet antrenmanı yaptığı sırada kaza yapmış ve çenesini kırmıştı.

O noktada acil bir ameliyata ihtiyaç duyan Alonso, kırığın düzeltilmesi için küçük bir operasyon geçirdi ve çenesi yeniden olması gerektiği hale getirildi.

Bahreyn'de konuşan Alonso, sezon bittikten sonra daha fazla ameliyat olacağını söyledi.

Alonso, çenesindeki kırığın sezon hazırlıklarını ne yönde etkilediği sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse herhangi bir sorun olmasını beklemiyorum."

"Son iki veya üç haftada her şeyin kesinlikle normal olduğunu düşünüyorum. Pazartesi ve Salı günleri zaten simülatördeydim, bu yüzden hazırlıkların çok fazla etkilenmediğini söyleyebilirim."

"Sadece birkaç pazarlama gününü ve bir şekilde beni mutlu eden çekim günlerini kaçırdım. Ancak dün pek çok kayıt yaptım ve pazarlama çalışmalarından ötürü çok yoğun bir gün oldu, fakat kendimi çok iyi hissediyorum."

"Önemli olan profesyonel ve sürüş tarafı, ki ben bu konuda %100'üm. Kişisel hayatım açısından bakarsak, çenemde sezon sonunda çıkarılacak olan iki parça titanyum var."

"Yani, şampiyona bittikten sonra yapılması gereken şeyler olacak, fakat dediğim gibi profesyonel hayatımı etkilemeyecekler."

Alonso, yeni AlpineA521'inin direksiyonuna ilk kez cumartesi günü geçecek ve iki yıl aradan sonra spora dönmüş olacak.

Alonso, "Herhangi bir mücadeleden korkmuyorum. Orta grup şu anda çok rekabetçi ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor ve iyi puanlar almak istiyorsak, her hafta sonu mükemmel bir iş çıkarmamız gerektiğinin farkındayız." dedi.